'Estou confiante na força do povo', diz Jefferson Lima, durante votação no bairro de Nazaré

"Eu estou confiante na força do povo...!". Essa foi uma das frases do candidato a prefeito de Belém, Jefferson Lima (Podemos), chegou por volta das 10h10 para votar em Belém, na Faculdade Fibra, localizada na avenida Gentil Bittencourt, 1.144, entre avenida Generalíssimo Deodoro e travessa 14 de Março, no bairro de Nazaré. Ele chegou acompanhado da esposa e do filho.

Durante a entrada no local de votação, Jefferson Lima cumprimentou os demais eleitores e desejou uma boa votação a todos. Pelo local, simpatizantes o cumprimentaram e trocaram abraços.

Após exercer o direito ao voto na urna eletrônica, Jefferson Lima fez declarações à imprensa, defendendo sua confiança no processo eleitoral e no sucesso das eleições:

"Eu estou confiante na força do povo, no trabalho que desenvolvo há mais de 29 anos em rádio e na televisão, com trabalhos sociais, conhecendo nossa realidade. Tenho certeza absoluta que sairemos vitoriosos. A democracia já é uma grande vitória e estou feliz de estar participando desse pleito. Eu confio no processo eleitoral e, mais que nunca, na democracia e na força da nossa gente", disse o candidato.