Éder Mauro chega ao local de votação, na Marambaia, tirando foto e cumprimentado apoiadores

O candidato à Prefeitura de Belém, Delegado Éder Mauro (PL), chegou por volta das 9h10 para votar na Escola Estadual Almirante Tamandaré, no bairro da Marambaia. Ao chegar no local de votação, ele foi recebido por simpatizantes, que manifestaram apoio e tiraram fotos com ele no momento em que ele se dirigia à entrada do colégio.

A movimentação de eleitores era tranquila e sem grandes filas. O candidato votou sem muita demora. Ao lado da vice candidata dele, Dra. Tatiane, ele fez questão de cumprimentar apoiadores e eleitores que estavam pelo local no momento da votação.

Na ocasião, ele enfatizou a relevância da participação popular e reforçou suas expectativas quanto ao resultado das eleições. "A campanha, sem dúvida nenhuma, foi muito boa. Acho até que fui um dos únicos que esteve na rua. A rua falou por si só do que nós vamos demonstrar nas urnas. Eu tenho a confiança de que o povo vai fazer mudança", diz