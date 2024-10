Well Macedo votou no bairro da Cremação e destacou isenção de impostos aos pobres

A candidata à Prefeitura de Belém, Well Macedo, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), chegou por volta das 11h para votar na Escola Estadual de Ensino Fundamental João Renato Franco, localizada à rua dos Pariquis, próximo à avenida Alcindo Cacela, no bairro da Cremação. Ao falar sobre a campanha nessas eleições de 2024, a candidata ressaltou a proposta de isentar pessoas de baixa renda dos impostos e também destacou a criação de uma ‘nova forma de governo’, a partir de conselhos populares.

Well Macedo chegou acompanhada do vice, Airton Moraes, e de três assessores. Ela informou que preferiu aguardar na fila, como um exemplo de democracia para os demais eleitores que estavam no local de votação. Ao fazer uma avaliação sobre a campanha, a candidata informou que o objetivo era apresentar uma Belém para os trabalhadores.

“Fizemos uma campanha sem dinheiro e enfrentando os partidos ricos e poderosos. Apresentamos ao povo pobre e da periferia nossa proposta. Mostramos um programa socialista, com propostas concretas e reais. Defendemos o governo feito por conselhos populares. E também discutimos sobre uma nova forma de sociedade, que não é essa que isenta de impostos os empresários e super ricos. Enquanto a população naufraga no caos da saúde, educação, saneamento, do lixo e do transporte público. Esses problemas históricos da nossa cidade”, disse Well Macedo.

(*Com informações de Gabriel da Mota)