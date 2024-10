Durante votação na Pedreira, Ítalo Abati torce por nova mentalidade além das eleições

O candidato à Prefeitura de Belém, Ítalo Abati, do Partido Novo (Novo), chegou por volta das 10h25, deste domingo (6), no Centro de Estudos Jean Piaget, no bairro da Pedreira, em Belém, e, na ocasião, defendeu uma "nova mentalidade" entre os eleitores para um futuro melhor. De acordo com a assessoria do candidato, o local de votação precisou ser trocado há poucos dias, durante a última semana.

Inicialmente, o candidato votaria na seção localizada na Sociedade Beneficente Esporte Clube Alegria, na avenida Marquês de Herval, bairro da Pedreira. Ele chegou para votar acompanhado da esposa e junto de apoiadores do partido. Por ser candidato, Abati tinha prioridade para votar. No entanto, preferiu esperar sua vez de seguir para a cabine de votação.

“Nossa perspectiva é de que seja uma votação limpa, obviamente. E esperamos que tenhamos conseguido desenvolver uma nova mentalidade nas pessoas, lembrando que essa proposta apenas se inicia. A nossa luta é por uma nova mentalidade para além das eleições. E isso faz com que tenhamos o melhor projeto para a cidade, que é o Projeto Capital”, afirma.

Em uma projeção para depois das eleições, Abati detalha sobre o seu papel: “Nosso trabalho permanece totalmente ativo, sem tirar nem pôr, a partir do dia 7 [de outubro]. Continuamos fazendo nossas análises críticas e técnicas”. “Principalmente como agente de mudança, independentemente de estar dentro de cargos ou não. Esse é um papel de cidadania”, completa o candidato do Novo.