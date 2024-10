Após votar, Igor Normando diz que fez campanha honesta com foco nas soluções para Belém

O candidato à Prefeitura de Belém, Igor Normando, do partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), chegou às 11h15 para votar em Belém, na Escola Estadual Jarbas Passarinho, localizada na avenida Romulo Maiorana, bairro do Marco. Ao chegar ao local, acompanhado da esposa e da filha, ele fez uma avaliação sobre sua trajetória de campanha e destacou a honestidade como ponto crucial.

Para Igor Normando, a sua campanha eleitoral buscou focar nas soluções para os problemas da cidade de Belém:

"A expectativa é a melhor possível, fizemos uma campanha limpa, honesta, que não bateu em nenhum candidato, mas resolveu atacar os problemas da cidade e, principalmente, as suas soluções. É desta forma que nós pretendemos governar nossa cidade a partir de 1º de janeiro", disse o candidato.

Igor também comentou sobre suas expectativas quanto à vitória, tendo em vista a última pesquisa eleitoral da Quaest, divulgada no último sábado (5/10), que garantem o candidato no segundo turno com 56% dos votos: "Tenho fé na vitória, fé e certeza de que o povo escolherá o melhor caminho para a nossa cidade. Voto com a certeza de dever cumprido. A pesquisa é um balizador de um resultado, mas é o voto na urna que conta", afirmou.