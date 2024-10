2º turno em Belém: Igor Normando pode vencer com 56% dos votos, mostra pesquisa Quaest

Divulgada neste sábado (5), na véspera do primeiro turno das eleições municipais, a última pesquisa eleitoral da Quaest, encomendada pela TV Liberal, mostra o cenário para um eventual segundo turno em Belém, que pode ocorrer no dia 27 deste mês.

Pelo levantamento, caso avancem os dois candidatos que aparecem em destaque na pesquisa, Igor Normando (MDB) e Delegado Éder Mauro (PL), o primeiro pode ficar com 56% dos votos e o segundo, com 34%.

Além disso, 8% dos eleitores devem votar em branco, anular o voto ou deixar de votar em um eventual segundo turno com os dois candidatos. Há ainda 2% de eleitores indecisos.

Na última pesquisa Quaest, divulgada no dia 21 de setembro, Igor Normando (MDB) venceria com 57% em um eventual segundo turno contra o Delegado Éder Mauro (PL), que aparecia com 30% das intenções de voto.

No mês passado, neste cenário, 10% dos eleitores disseram que votariam nulo, em branco ou não votariam no dia 27, e 3% estavam indecisos.

A Quaest, contratada pela TV Liberal, realizou 1.002 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais nos dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-09205/2024.

