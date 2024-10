Pesquisa Quaest: entre os votos válidos, Igor Normando segue à frente com 43%, em Belém

Na véspera do primeiro turno das eleições, marcado para este domingo (6), a Quaest divulgou sua última pesquisa, neste sábado (5), apontando o candidato Igor Normando (MDB) como primeiro colocado na corrida eleitoral à Prefeitura de Belém. Embora ele tenha 39% das intenções de voto no cenário estimulado e 31% no espontâneo, quando se fala em votos válidos, o percentual chega a 43%.

É considerando este grupo de eleitores que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados oficiais das urnas, segundo a Quaest. O instituto diz ainda que, para o cálculo, foi levado em consideração as intenções de voto da pesquisa, o padrão e o perfil de comparecimento eleitoral na cidade de Belém.

Atrás de Normando aparece o Delegado Éder Mauro (PL), com 26% dos votos válidos, seguido do atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), que soma 13%. Após ele estão, nesta ordem, Thiago Araújo (Republicanos), com 8%; Jefferson Lima (Podemos), com 7%; Delegado Eguchi (PRTB), com 2%; e Raquel Brício (UP), com 1%. Os candidatos Ítalo Abati (Novo) e Well (PSTU) estão com 0% dos votos válidos.

A Quaest, contratada pela TV Liberal, realizou 1.002 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais nos dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-09205/2024.

Intenção de voto em Belém - votos válidos

Pergunta: Se a eleição para prefeito fosse hoje, em quem você votaria?

Igor Normando (MDB): 43%

Delegado Éder Mauro (PL): 26%

Edmilson Rodrigues (Psol): 13%

Thiago Araújo (Republicanos): 8%

Jefferson Lima (Podemos): 7%

Delegado Eguchi (PRTB): 2%

Raquel Brício (UP): 1%

Ítalo Abati (Novo): 0%

Well (PSTU): 0%

Fonte: Pesquisa Quaest / TV Liberal