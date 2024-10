Pesquisa Quaest: no cenário espontâneo, Igor Normando segue em primeiro lugar em Belém

Uma nova pesquisa eleitoral divulgada pela Quaest neste sábado (5), contratada pela TV Liberal, mostra Igor Normando (MDB) em primeiro lugar no cenário espontâneo, ou seja, quando o entrevistado não tem acesso aos nomes e partidos dos concorrentes do pleito eleitoral.

Nesta modalidade, o candidato reúne 31% das intenções de voto. Ele somou o percentual de 9% no primeiro levantamento divulgado pelo instituto, no dia 31 de agosto, e de 26% na pesquisa do dia 21 de setembro.

Após ele, aparece o Delegado Éder Mauro (PL), com 19% das intenções de voto no cenário espontâneo, contra os 9% e 14%, respectivamente, que apresentou nas últimas duas pesquisas divulgadas.

Além dos dois, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), também aparece no documento da Quaest, com 10% das intenções de voto no cenário espontâneo. Em agosto, ele tinha 6%, e em setembro, 8%.

Os candidatos que não alcançaram 5% em nenhuma rodada das pesquisas, nesta categoria, foram agrupados em “outros”. Esta opção tem 7%, contra 3% e 4% nos outros levantamentos.

Quanto aos indecisos, estes ainda representam 32%. O percentual, no entanto, estava mais alto em agosto (72%) e em setembro (47%). Apenas 1% votará nulo, em branco ou não vai votar.

A Quaest, contratada pela TV Liberal, realizou 1.002 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-09205/2024.

Intenção de voto em Belém - espontâneo

Pergunta: No domingo (amanhã) haverá eleição para o cargo de prefeito. Você já escolheu em quem vai votar? (Se sim) Em quem?

Igor Normando (MDB): 31%

Delegado Éder Mauro (PL): 19%

Edmilson Rodrigues (Psol): 10%

Outros*: 7%

Indecisos: 32%

Nulo/branco/não vai votar: 1%

*Os candidatos que não alcançaram 5% em nenhuma rodada foram agregados em “outros”

Fonte: Pesquisa Quaest / TV Liberal