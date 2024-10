Eleições: quem não fez o cadastro biométrico também poderá votar

Faltando um dia para as Eleições 2024 muita gente se pergunta: não fiz o cadastro biométrico. E aí, vou poder votar mesmo assim? A resposta é vai. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ninguém vai ser impedido de votar por não ter feito a biometria.

É só levar um documento oficial com foto e identificação vai ser feita desse jeito mesmo, no papel. Vale carteira de identidade ou de habilitação, identidade social, passaporte, carteira de trabalho, por exemplo. Certidão de casamento ou de nascimento não serão aceitas porque elas não têm foto. E detalhe: é preciso estar com o título regularizado. Quer saber como faz para conferir se está tudo ok com o seu título? É só acessar o site tse.jus.br. e clicar em “Situação eleitoral”, que fica ali do lado direito da tela.

E quem quiser fazer o cadastramento biométrico, agora vai ter de esperar as eleições passarem. O prazo reabre em novembro.

Lembrando que o primeiro turno é agora no dia 6 de outubro. Eleição para prefeito, vice e vereador. O segundo turno, onde houver, será no dia 27 de outubro, mas só para prefeito e vice. Horário de votação: das oito da manhã às cinco horas da tarde.