Eleições 2024: pode votar de bermuda e chinelo? Veja as proibições

Em 2024, as eleições municipais ocorrem no dia 6 de outubro e, segundo o Tribunal Eleitoral Superior (TSE), 155.912.680 eleitores estão aptos a comparecer às urnas e escolher representantes para as prefeituras e câmaras municipais.

Assim, por ser um momento importante para a democracia do Brasil, muitos eleitores tem dúvidas quanto a vestimenta para ir votar, como se é permitido usar bermuda e chinelo no local de votação. Assim, o TSE disponibiliza uma série de permissões e proibições para o dia da eleição.

Pode votar usando bermuda e chinelo?

O TSE não determina um código padrão de vestimenta no dia da votação, portanto, é permitido utilizar bermuda e chinelos.

Confira o que é permitido ou não no dia das eleições:

O que é permitido?

Bandeira, broche, adesivos, camisas com números e nomes de candidatos, desde que usados de forma individual e silenciosa, sem fazer propaganda de voto;

Utilizar o celular apenas para mostrar o e-Título. Em seguida, o eleitor deve entregar o aparelho ao mesário da sua sessão;

Utilização de bermuda, camiseta, camisa, chinelo ou estar descalço;

Levar, em um papel, os números dos candidatos escolhidos.

O que é proibido no dia das eleições?

Crimes: uso de alto-falantes para promover determinado candidato; abordar ou tentar persuadir eleitores; realizar comício ou carreata; distribuir "santinhos" dentro e fora do local de votação - a propaganda de boca de urna; a divulgação de propaganda de partido ou candidato; e a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento;

uso de alto-falantes para promover determinado candidato; abordar ou tentar persuadir eleitores; realizar comício ou carreata; distribuir "santinhos" dentro e fora do local de votação - a propaganda de boca de urna; a divulgação de propaganda de partido ou candidato; e a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento; Distribuir camisetas de candidatos;

Violar o sigilo de voto na cabine de votação por meio de aparelhos como câmera fotográfica ou celular;

Aglomeração de pessoas com roupas ou instrumentos de propaganda que identifiquem partido político;

