Como saber o número do candidato a prefeito e vereador antes de votar?

Ao escolher os candidatos aos cargos de prefeito e vereador para votar nas eleições municipais, muitos eleitores não se atentam ao número da chapa. As principais informações, porém, podem ser consultadas por meio da plataforma DivulgaCandContas, ligada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reúne informações detalhadas sobre as pessoas que disputarão o pleito eleitoral deste ano. Basta acessar este site.

Já na ferramenta, o eleitor deve escolher sua região, depois o estado e clicar em “candidaturas", e após isso selecionar o município e o cargo que deseja consultar. O site mostrará uma lista, em ordem alfabética, com todos os candidatos àquela função. Entre os que estão concorrendo, é possível ler, no fim da linha, do lado direito, o número do político. No caso de vereador, são cinco dígitos e, para prefeito, dois.

O que é possível consultar sobre os candidatos?

Além do número que o eleitor vai usar para votar, a plataforma DivulgaCandContas também mostra o perfil de cada candidato, como nome completo, idade, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, cor e raça, etnia, grau de instrução, ocupação, partido e composição da coligação. O site também expõe o limite de gastos da campanha e quanto o político recebeu e já gastou até o momento.

Na mesma página, o eleitor também pode conferir o histórico do político em corridas eleitorais, sabendo os cargos a que ele concorreu e se foi eleito ou não. Os bens do candidato também são informados pelo DivulgaCandContas, assim como certidões, processos e propostas de governo. As informações sobre as candidaturas também podem ser obtidas no site Estatísticas Eleitorais e no Portal de Dados Abertos do TSE.

Qual a ordem de votação nas eleições municipais?

Para o exercício da cidadania o eleitor precisa estar atento também à ordem de votação, para evitar qualquer equívoco no momento de escolher os representantes municipais. Segundo o TSE, o primeiro número que será digitado na urna eletrônica é o de vereador. Dos cinco dígitos, os dois primeiros correspondem ao partido e os três restantes à identificação do próprio candidato.

Já o segundo e último número que será digitado na urna eletrônica é o de prefeito, com apenas dois dígitos. Um eventual segundo turno acontece no dia 27 de outubro, e a votação será somente para o cargo de prefeito.

A Justiça Eleitoral incentiva os eleitores a levarem para a cabine de votação um lembrete com o número dos candidatos nos quais pretende votar. E, para evitar erros no dia 6 de outubro, o TSE disponibiliza também o Simulador de Votação, ferramenta que permite que o eleitor treine a votação para todos os cargos em disputa, digitando os votos pela ordem de votação e confirmando a escolha dos candidatos, como se estivesse diante de uma urna eletrônica. Confira neste site.