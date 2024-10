Guia completo para votação tem horários, documentos, ordem na urna, apuração e mais; veja

As eleições de 2024 acontecem neste domingo (06/10) e, com isso, milhões de eleitores em todo o Brasil se preparam para comparecer às urnas. Mas você sabe exatamente o que precisa levar para votar? Quais são os horários da votação? Como justificar o voto se estiver fora do seu domicílio eleitoral... ou até mesmo qual a ordem de votação na urna? Neste guia completo, respondemos todas as dúvidas mais comuns para que você esteja pronto para exercer seu direito ao voto de forma tranquila e sem contratempos. Confira:

1. Que horas começa e termina a votação nas Eleições 2024?

As seções eleitorais estarão abertas das 8h às 17h, conforme o horário local. É importante lembrar que, para evitar filas, o ideal é que os eleitores cheguem com antecedência e fiquem atentos ao horário de encerramento. Quem estiver na fila até as 17h ainda poderá votar, mas não será possível chegar após esse horário.

2. Quanto tempo dura a votação?

O processo de votação costuma ser rápido, levando entre 1 a 5 minutos, dependendo do conhecimento prévio do eleitor sobre a ordem dos candidatos e da organização da seção. Por isso, leve uma "cola" com os números dos candidatos para agilizar.

3. O que o eleitor precisa levar para votar?

Para votar nas eleições de 2024 é obrigatório apresentar um documento oficial com foto, como:

Carteira de identidade (RG)

Carteira de motorista (CNH)

Passaporte

E-Título (versão digital do título de eleitor), desde que esteja com foto atualizada.

Se você não tem o título físico, pode usar o aplicativo E-Título. O documento é digital e fácil de acessar, mas lembre-se de atualizá-lo com antecedência, pois o aplicativo pode exigir conexão com a internet.

4. Como justificar o voto?

Se você estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição, terá que justificar o voto. A justificativa pode ser feita de duas formas:

Como justificar o voto presencialmente

Basta ir até uma seção eleitoral com um documento oficial com foto e o número do seu título de eleitor.

Como justificar o voto online

Utilize o aplicativo E-Título ou o sistema Justifica, que permite justificar o voto pela internet, tanto no dia da eleição quanto após a data (em até 60 dias). Você precisará anexar um comprovante da sua ausência, como passagens de viagem ou atestado médico.

5. Quem pode votar nas eleições 2024?

Todos os brasileiros maiores de 16 anos podem votar. O voto é facultativo para eleitores entre 16 e 17 anos, acima de 70 anos e para analfabetos. Para cidadãos entre 18 e 70 anos, o voto é obrigatório.

6. Qual a ordem de votação na urna?

Nas eleições municipais, os eleitores votarão na seguinte ordem:

Vereador (cinco dígitos) Prefeito (dois dígitos)

Cada voto deve ser confirmado ao apertar a tecla "Confirma" na urna eletrônica após digitar o número do candidato.

7. O que fazer se errar na hora de votar?

Caso digite um número incorreto na urna, basta apertar a tecla "Corrige" e inserir o número correto antes de confirmar o voto.

8. Quando começa e termina a apuração dos votos?

A apuração dos votos nas eleições municipais de 2024 começa imediatamente após o fechamento das urnas, que ocorre às 17h. A Justiça Eleitoral inicia o processo de contagem dos votos na sequência, com o resultado parcial sendo divulgado em tempo real nos sites do TSE e dos TREs. O portal Oliberal.com também fará isso ao vivo!

Normalmente, o resultado final da apuração é divulgado poucas horas após o encerramento das votações. Em cidades menores, a apuração pode ser concluída mais rapidamente, enquanto em municípios maiores, como Belém, isso pode levar um pouco mais de tempo.

Na última eleição municipal de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atingiu 100% dos votos computados em Belém do Pará às 20h38, confirmando o resultado final pouco mais de três horas após o fechamento das urnas.

Dica para os eleitores

Leve uma “cola” com os números dos candidatos: Isso evita confusão na hora de votar.

Acompanhe a previsão do tempo: Em algumas regiões, o clima pode impactar o comparecimento às urnas.

Baixe e atualize o aplicativo E-Título com antecedência: Evite deixar para o último momento, pois o sistema pode ter instabilidades no dia da eleição.

Conclusão: Prepare-se com antecedência.

As eleições 2024 são um momento importante para a democracia brasileira, e estar bem informado é essencial para votar com tranquilidade. Seguindo essas orientações, você estará pronto para exercer o seu direito de voto de forma rápida e tranquila.