Eleitores têm até sábado (5/10) para baixar e-Título para votar

Os eleitores têm até sábado (5/10) para baixar o aplicativo e-Título se quiser usar para o pleito deste ano. O download do app será suspenso pela Justiça Eleitora no dia da votação para evitar instabilidade do sistema. O acesso será retomado na segunda-feira (7).

O e-Título é um aplicativo gerido pela Justiça Eleitoral que funciona como documento de identificação para votação, permitindo também acessar informações sobre o local de votação e justificar a ausência.

Disponível gratuitamente para dispositivos iOS e Android, o usuário deve preencher seus dados pessoais e garantir que o aplicativo contenha biometria e foto para utilização.

No dia da votação, é proibido entrar na cabine com o celular. O e-Título também serve para justificar a ausência na votação, com um prazo de 60 dias após cada turno, considerando-se não haver voto em trânsito nas eleições municipais.

Com informações da Agência Brasil.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)