Urnas de Belém, Ananindeua e Marituba serão distribuídas entre quinta (3) e sábado (5), diz TRE-PA

A partir desta quinta-feira (3) até sábado (5), o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) vai iniciar o processo de embarque e distribuição das urnas usadas durante o 1º turno das eleições municipais de 2024, em Belém e nos municípios de Ananindeua e Marituba. No total, serão distribuídas para esses locais 4.530 urnas, com o uso de 48 veículos, entre caminhões, carros de passeio e vans.

Segundo o TRE-PA, o embarque e a distribuição vão ocorrer em duas etapas, contando com o seguinte percurso: todos os equipamentos vão sair do Núcleo Gestor de Urnas Eletrônicas, localizado no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, com destino à sede da Cosanpa, localizada no mesmo bairro e na mesma cidade. Lá, as urnas vão ficar à noite, para no dia seguinte, a partir das 6h, saírem para os respectivos locais de votação.

Cronograma de embarque e distribuição das urnas de Belém, Ananindeua e Marituba

DIA 3/10 (quinta-feira) – saída das urnas do Núcleo Gestor de Urnas Eletrônicas para o prédio da Cosanpa.

Zonas Eleitorais / Quantidade de urnas / Hora

30ª (Icoaraci) – 361 urnas – Hora: 8h às 9h30

73ª – 344 urnas – Hora: 9h30 às 11h

96ª – 292 urnas – Hora: 11h às 12h

29ª – 292 urnas – Horas: 13h às 14h

95ª - 291 urnas – Horas: 14h às 15h

98ª - 288 urnas – Horas: 15h às 16h

76ª – 281 urnas – Horas: 16h às 17h

28ª - 270 urnas – Horas: 17h às 18h

No mesmo dia (3), essas urnas vão sair do prédio da Cosanpa para os respectivos locais de votação às 6h.

DIA 4/10 (sexta-feira) – saída das demais urnas do Núcleo Gestor de Urnas Eletrônicas para o prédio da Cosanpa.

Zonas Eleitorais / Quantidade de urnas / Hora

78ª (Marituba) - 442 urnas – Hora: 8h às 10h

43ª (Ananindeua) - 363 urnas – Hora: 10h às 12h

72ª (Ananindeua) - 355 urnas – Hora: 13h às 14h

97ª (Belém) - 344 urnas - Horas: 14h às 15h

107ª (Ananindeua) – 342 urnas – Hora: 15h às 16h

1ª (Belém) – 265 urnas – Hora: 16h às 17h

Nesta quinta (5), essas urnas saem do prédio da Cosanpa para os respectivos locais de votação às 6h.