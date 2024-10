Pesquisa Quaest aponta Igor na liderança e indica 2º turno com Éder Mauro em Belém

A última pesquisa eleitoral na capital paraense antes do primeiro turno, que ocorre neste domingo (6), aponta o candidato Igor Normando (MDB) à frente. Segundo o levantamento da Quaest, divulgado neste sábado (5) e encomendado pela TV Liberal, ele tem 39% das intenções de voto em Belém.

Na última pesquisa Quaest, divulgada no dia 21 de setembro, Normando aparecia com 42% das intenções de voto, e no levantamento do dia 31 de agosto, tinha 21%. Os resultados consideram o cenário estimulado, ou seja, quando o entrevistado tem acesso aos nomes e partidos dos concorrentes do pleito eleitoral.

Em segundo lugar, de acordo com a pesquisa, está o candidato Delegado Éder Mauro (PL), com 24% das intenções de votos na véspera do primeiro turno. Nas últimas duas pesquisas da Quaest, realizadas em setembro e agosto, ele tinha 21% e 23%, respectivamente.

Pesquisa Quaest

O atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), está em terceiro lugar na corrida eleitoral, de acordo com o levantamento da Quaest. Ele somou, nesta divulgação, 12% das intenções de voto. Em setembro, o candidato à reeleição somava 11% e em agosto, 15%.

Thiago Araújo (Republicanos) aparece na quarta posição na pesquisa Quaest divulgada neste sábado (5), com 7% das intenções de voto, após apresentar 5% em 21 de setembro e 8% em 31 de agosto. E Jefferson Lima (Podemos) está em quinto, com um percentual de 6% - seu resultado foi de 6% e 14%, respectivamente, nos levantamentos anteriores feitos pelo instituto.

Foi apurado também, pela Quaest, os eleitores que votarão em outros candidatos - foram incluídos neste grupo aqueles que não alcançaram 5% em nenhuma rodada. Nesta pesquisa, o percentual chegou a 1%, mesma taxa registrada no último levantamento. Na primeira, ficou em 6%. Outros 6% estão indecisos e 5% votarão nulo, em branco ou não vão votar.

A Quaest, contratada pela TV Liberal, realizou 1.002 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-09205/2024.

Intenção de voto em Belém - estimulado

Pergunta: Se a eleição para prefeito fosse hoje, em quem você votaria?

Igor Normando (MDB): 39%

Delegado Éder Mauro (PL): 24%

Edmilson Rodrigues (Psol): 12%

Thiago Araújo (Republicanos): 7%

Jefferson Lima (Podemos): 6%

Outros*: 1%

Indecisos: 6%

Nulo/branco/não vai votar: 5%

*Os candidatos que não alcançaram 5% em nenhuma rodada foram agregados em “outros”

Fonte: Pesquisa Quaest / TV Liberal