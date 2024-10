Debate na TV Liberal: 17% dos eleitores consideram que Igor Normando se saiu melhor, diz Quaest

A um dia da realização do primeiro turno das eleições municipais, marcado para este domingo (6), a Quaest divulgou mais uma pesquisa eleitoral. Um dos temas abordados pelo instituto foi o debate realizado entre seis dos nove candidatos à prefeitura de Belém na TV Liberal, na última quinta-feira (3). Segundo os eleitores entrevistados, 17% acreditam que Igor Normando (MDB) se saiu melhor.

Logo atrás aparece o candidato Jefferson Lima (Podemos), com percentual de 12%, seguido do Delegado Éder Mauro (PL), com 11%; Thiago Araújo (Republicanos), com 7%; Edmilson Rodrigues (PSOL), com 5%; e o Delegado Eguchi (PRTB), com 1%. Outros 2% dos entrevistados responderam “nenhum” e 46% não souberam responder. As respostas foram espontâneas.

O debate da TV Liberal entre os candidatos ao cargo de prefeito de Belém nas eleições 2024 teve mais de duas horas de duração, com início às 22h08 e término à 00h45, e transmissão ao vivo. Participaram do programa, no estúdio da emissora, os candidatos Delegado Éder Mauro (PL), Delegado Eguchi (PRTB), Edmilson Rodrigues (PSOL), Igor Normando (MDB), Jefferson Lima (Podemos) e Thiago Araújo (Republicanos).

A mediação foi realizada pela jornalista e apresentadora da TV Liberal Priscilla Castro. Temas como segurança pública, COP 30, orçamento municipal, saúde, educação e limpeza pública dominaram o debate.

A Quaest, contratada pela TV Liberal, realizou 1.002 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais nos dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-09205/2024.