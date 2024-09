Eleições em Belém: veja como fica a simulação de 2º turno entre Igor, Éder Mauro e Edmilson

A segunda pesquisa Quaest, divulgada, neste sábado (21/9), revela que Igor (MDB) lidera em todos os cenários de segundo turno para a eleição de prefeito de Belém. No confronto direto com o Delegado Eder Mauro (PL), Igor aparece com 57% das intenções de voto, enquanto Eder Mauro tem 30%. Nesse cenário, 3% se dizem indecisos e 10% afirmam que votariam em branco, nulo ou não compareceriam às urnas.

Em uma disputa entre Igor e Edmilson Rodrigues (PSOL), a vantagem de Igor se amplia para 66%, contra apenas 15% do adversário. Já 2% estão indecisos, e 17% optariam por anular o voto ou votar em branco.



Se o segundo turno fosse entre Igor e Jefferson Lima (Podemos), o candidato do MDB teria 60% dos votos, contra 21% de Lima. Nesse caso, 2% estão indecisos e 17% não votariam ou anulariam.

Pesquisa Quest

No cenário em que Delegado Eder Mauro enfrenta Edmilson Rodrigues, Eder Mauro venceria com 49%, enquanto Edmilson teria 26%. Aqui, 3% estão indecisos e 22% votariam nulo ou em branco.

Uma disputa entre Eder Mauro e Jefferson Lima mostraria um cenário de empate técnico, com Eder Mauro marcando 39% e Jefferson, 36%. Nesse cenário, 3% estão indecisos e 22% votariam nulo ou em branco.

Por fim, em um possível segundo turno entre Edmilson Rodrigues e Jefferson Lima, o candidato do Podemos teria 48% contra 24% de Edmilson. Nesse cenário, 2% se declaram indecisos e 26% afirmam que anulariam o voto ou votariam em branco.