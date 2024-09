Eleições em Belém: percentual de indecisos cai de 72% para 47%, diz pesquisa

A mais recente pesquisa espontânea do instituto Quaest, divulgada neste sábado (21/9), mostra uma queda significativa no número de eleitores indecisos em Belém. Na pesquisa anterior, realizada em 31 de agosto, 72% dos eleitores afirmavam não saber em quem votar. Esse número caiu para 47% na nova aferição, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais, o que indica que o percentual de indecisos pode variar entre 44% e 50%.

Entre os candidatos, Igor (MDB) apresentou o maior crescimento nas menções espontâneas, saltando de 9% em agosto para 26% nesta rodada. Com a margem de erro, seu percentual varia entre 23% e 29%. O Delegado Eder Mauro (PL) também subiu nas intenções de voto espontâneas, passando de 9% para 14%, com variação estimada entre 11% e 17%.

Edmilson Rodrigues (PSOL) teve uma leve alta, de 6% para 8%, podendo chegar até 11% dentro da margem de erro. Thiago Araújo (Republicanos) oscilou de 1% para 3%, com possibilidade de atingir até 6%, o que o coloca tecnicamente empatado com Edmilson Rodrigues em intenções de voto espontâneas. Jefferson Lima (Podemos) manteve o 1% registrado na pesquisa anterior, podendo variar até 4%, o que o deixa tecnicamente empatado com Thiago Araújo.

Delegado Eguchi (PRTB), que tinha 1% em agosto, foi citado nesta rodada, mas não pontuou. Well (PSTU), que havia sido mencionada na última pesquisa sem pontuar, desta vez não foi citada. Em ambas as pesquisas, 1% dos eleitores afirmaram espontaneamente que devem votar em branco, nulo ou que não pretendem votar.

A pesquisa revela uma maior definição entre os eleitores, com menos indecisos e uma crescente polarização em torno dos principais candidatos.