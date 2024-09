Eleições em Belém: veja como o perfil político do eleitor pode interferir na hora do voto

A pesquisa realizada pelo Instituto Quaest e divulgada, neste sábado (21/9), aponta o perfil, até então, do eleitorado de Belém em relação ao posicionamento político e intenções de voto para a prefeitura da cidade. Os dados mostram um cenário diversificado, com a direita liderando em termos de identificação política.

Quando perguntados sobre sua identificação política, 34% dos eleitores de Belém se posicionaram como de direita, 28% se consideram de centro, e 18% se identificam com a esquerda. Ainda, 20% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder, indicando um percentual significativo de indefinição ou neutralidade quanto à autodefinição política.

Intenção de voto estimulada e identificação política

No que diz respeito à intenção de voto estimulada, que considera uma lista prévia de candidatos, os eleitores que se identificam com a esquerda, o centro ou à direita mostraram preferências distintas:

Entre eleitores de esquerda, Edmilson Rodrigues (PSOL) lidera com 30% das intenções de voto, seguido por Igor (MDB) com 49%. Outros candidatos da esquerda, como Well (PSTU) e Raquel Brício (UP), pontuam com 1% cada.



No eleitorado de centro, Igor também é o mais citado, com 49%, seguido por Delegado Eder Mauro (PL), que marca 14%. Thiago Araújo (Republicanos) aparece com 7%.

Na direita, o Delegado Eder Mauro aparece como o principal candidato, recebendo 37% das intenções de voto, enquanto Igor fica com 32%, evidenciando uma disputa acirrada nesse segmento.

Ainda segundo os dados da pesquisa, o percentual de indecisos, que anteriormente dominava o cenário, parece ter diminuído significativamente. No levantamento anterior, a indecisão atingia 72% dos eleitores na avaliação espontânea, mas agora caiu para 47%. Isso reflete um processo de consolidação das escolhas, embora 38% dos eleitores ainda afirmam que a decisão pode mudar até o dia da eleição.

Os números reforçam a polarização do eleitorado, com Igor (MDB) se destacando em diversos espectros ideológicos, enquanto outros candidatos, como Delegado Eder Mauro e Edmilson Rodrigues, também demonstram força em segmentos mais específicos. O cenário eleitoral de Belém continua dinâmico, com mudanças na intenção de voto e consolidação das preferências conforme o pleito se aproxima.