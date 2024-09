Igor Normando se isola na disputa para a prefeitura de Belém com 42%

O Instituto Quaest divulgou, neste sábado (21/9), a segunda pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Belém, encomendada pela TV Liberal. No cenário estimulado, em que os nomes e partidos dos candidatos são apresentados aos eleitores entrevistados, Igor Normando (MDB) aparece isolado na liderança com 42% das intenções de votos.

Delegado Eder Mauro (PL) tem 21%. Thiago Araújo (Republicanos) e Jefferson Lima (Podemos) estão tecnicamente empatados em terceiro lugar. Considerando a margem de erro, de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o candidato do MDB, Igor Normando, tem entre 39% e 45%.

Candidato à reeleição, o atual prefeito, Edmilson Rodrigues (Psol), aparecia com 15%, agora tem 11%. Com a margem de erro, tem entre 8 e 14%. Ainda, no cenário de intenção de voto estimulado, quando o entrevistado é informado sobre nome e partido de todos os candidatos, em análise mais detalhada, Igor (MDB) aparecia com 21% na última pesquisa, e agora, esse percentual cresceu para 42%.

Delegado Eder Mauro (PL) tinha 23% dos votos estimulados e, agora, oscilou para 21%. Com a margem, tem entre 18 e 24%. Jefferson Lima (Podemos) tinha 14%. Agora, caiu para 6% nesta rodada. Com a margem de erro, tem entre 3 e 9%. Thiago Araújo (Republicanos) tinha 8% e, agora, aparece com 5%. Considerando a margem de erro, tem entre 2 e 8%. Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais, Edmilson Rodrigues, Jefferson Lima e Thiago Araújo estão tecnicamente empatados.

Delegado Eguchi (PRTB) tinha 3% e, agora, aparece com 1%. Considerando a margem de erro, tem no máximo 4%. Jefferson Lima, Thiago Araújo e Delegado Eguchi estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

Ítalo Abati (Novo), Raquel Brício (UP) e Well (PSTU) apareceram com 1% na pesquisa passada. Agora, não pontuaram. No cenário estimulado, indecisos eram 6% na última pesquisa e, agora, são 8%. O percentual que votaria em branco, nulo ou não pretendem ir votar foi de 7% para 6%.

Cenário espontâneo

No cenário de intenção de voto espontâneo, quando o entrevistado não tem acesso a nenhuma lista com os nomes dos candidatos, Igor (MDB) aparecia na última pesquisa com 9% de intenções de voto espontâneas. Agora, cresceu para 26%. Considerando a margem de erro, tem entre 23 e 29%.

Delegado Eder Mauro (PL) tinha 9% de menções espontâneas na última pesquisa. Agora, tem 14%. Com a margem de erro, tem entre 11 e 17%.

Edmilson Rodrigues (PSOL) tinha 6% em agosto e, agora, tem 8%. Com a margem de erro, tem entre 5 e 11%. Thiago Araújo (Republicanos) tinha 1% de intenções de voto espontâneas, e oscilou para 3%. Com a margem de erro, tem até 6%. Considerando a margem de erro, Edmilson Rodrigues e Thiago Araújo estão tecnicamente empatados em intenções de voto espontâneas. Jefferson Lima (Podemos) tinha 1% na rodada anterior, e novamente 1% nesta pesquisa. Com a margem de erro, tem até 4%. Thiago Araújo e Jefferson Lima estão tecnicamente empatados.

Delegado Eguchi (PRTB) tinha 1% em agosto. Agora foi citado, mas não pontuou. Well (PSTU) foi citada, mas não pontuou na rodada passada. Agora não foi citada.

1% dos eleitores disseram espontaneamente que devem votar branco, nulo ou que não pretendem votar em ambas pesquisas.

Contratada pela TV Liberal, a pesquisa foi realizada a partir de 900 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 18 e 20 de setembro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-02557/2024. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

As fontes de dados utilizadas para a elaboração da pesquisa incluem registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de julho de 2024, e dados do IBGE (Censo 2022, PNADc 2023 e PNADc trimestral 2024). A pesquisa foi contratada pela Televisão Liberal SA.

Intenção de voto para prefeito de Belém no 1º turno

Cenário estimulado

Pergunta: Se a eleição para prefeito fosse hoje, em quem você votaria?

Legenda ()

Cenário espontâneo

Pergunta: No dia 6 de outubro, haverá eleição para o cargo de prefeito. Você já escolheu em quem vai votar? Se sim, em quem?

Agosto Setembro

Igor Normando (MDB): 9% 26%

Delegado Éder Mauro (PL): 9% 14%

Edmilson Rodrigues (Psol): 6% 8%

Thiago Araújo (Republicanos): 1% 3%

Jefferson Lima (Podemos): 1% 1%

Delegado Eguchi (PRTB): 1% 0

Well (PSTU): 0% 0

Indecisos: 72%% 47%

Branco/nulo/não vai votar: 1% 1%

*Fonte: Pesquisa Quaest de Intenção de Votos.