Pesquisa eleitoral em Belém: Igor lidera com mais da metade das intenções de votos

A cerca de uma semana para o 2º turno na capital paraense, Igor Normando (MDB) lidera a disputa pela Prefeitura de Belém com mais da metade dos votos no cenário estimulado, conforme aponta o levantamento da Quaest, divulgado neste sábado (19), e encomendado pela TV Liberal. Ele aparece com 51% das intenções de voto em Belém.

Neste mesmo cenário estimulado, ou seja, quando o entrevistado tem acesso aos nomes e partidos dos concorrentes do pleito eleitoral, o delegado Éder Mauro (PL) tem 33% das intenções. Para este segundo turno, a pesquisa mostra que 6% dos eleitores ainda estão indecisos, enquanto que outros 10% podem votar banco/nulo ou não vão votar.

No cenário espontâneo, quando o entrevistado não tem acesso a nenhuma lista com os nomes dos candidatos, o emedebista aparece à frente, com 47% dos votos, enquanto que o delegado Éder Mauro tem 29%. Nesta amostragem, 21% dos eleitores da cidade de Belém se mostraram indecisos e 3% do eleitorado disse espontaneamente que votaria em branco ou nulo ou que não pretendia votar no segundo turno.

Intenção de voto para Prefeito - 2º turno | Cenário estimulado (Quaest)

Perfil do eleitorado belenense nas eleições 2024

Nas intenções de voto do eleitorado feminino, segundo a pesquisa estimulada, 55% dos votos são para Igor Normando contra 29% para Éder Mauro, enquanto que 6% estão indecisas e 10% podem votar branco/nulo ou não vão votar. Já entre os homens, Normando lidera com 48% sobre Éder Mauro, que aparece com 38%. Indecisos são 5% e eleitores que podem votar branco/nulo ou não vão votar ficam representam 9%.

VEJA MAIS

A pesquisa estimulada também mostrou que Igor Normando lidera nas três faixas etárias pesquisadas. Na primeira, de eleitores entre 16 e 34 anos, Normando tem 50%, delegado Éder Mauro 37%, enquanto que os indecisos são 5% e os que devem votar branco/nulo somam 8%. Na segunda, de 35 a 59 anos, Igor Normando tem 52%, delegado Éder Mauro 32%, indecisos representam 4% e brancos/nulos ou que não vão votar chegam a 12%. Na última faixa, de 60 anos ou mais, os resultados são semelhantes a anterior, com Normado com 52%, Éder Mauro com 30%, indecisos somam 12% e brancos/nulos ou que não vão votar são 6%.

Contratada pela TV Liberal, a pesquisa foi realizada a partir de 900 entrevistas domiciliares presenciais, com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 16 e 18 de outubro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-03455/2024. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

As fontes de dados utilizadas para a elaboração da pesquisa incluem registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de julho de 2024, e dados do IBGE (Censo 2022, PNADc 2023 e PNADc trimestral 2024).