Pesquisa eleitoral em Belém aponta que 21% dos eleitores estão indecisos; veja

Na reta final das eleições de 2024 e a quase uma semana do segundo turno, marcado para 27 de outubro, 21% dos eleitores de Belém ainda não escolheram em quem votar para ocupar o cargo de prefeito de Belém. A Prefeitura é disputada entre Igor Normando (MDB) e o delegado Éder Mauro (PL). Os dados levam em conta o cenário espontâneo e foram obtidos pela pesquisa eleitoral divulgada pela Quaest neste sábado (19), encomendado pela TV Liberal.

No cenário espontâneo, quando o entrevistado não tem acesso a nenhuma lista com os nomes dos candidatos, ao ser questionado sobre se já escolheu em vai votar para o cargo de prefeito no segundo turno, 21% dos eleitores afirmaram que estão indecisos.

Nesta mesma situação, Igor Normando lidera com 47% das intenções de votos sobre o delegado Éder Mauro, que aparece com 29% dos votos. Ainda conforme a pesquisa, 18% dos entrevistados afirmaram que a escolha do voto para prefeito ainda pode mudar até o dia da eleição.

Intenção de voto para prefeito de Belém (Quaest)

Para 44% dos eleitores ouvidos, o candidato vencedor deveria ser independente, sem alianças com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou com Jair Bolsonaro (PL). Em relação ao sentimento de receio à eleição dos candidatos, 50% afirmam ter medo de eleger Éder Mauro, já sobre Igor Normando o índice é de 28%, enquanto que 4% responderam temerem as duas opções, 11% nenhum dos dois, e 7% não souberam responder.

Sobre o comparecimento às urnas no próximo domingo, 84% responderam que vão votar com certeza, 14% ainda não estão convictos e 2% não souberam responder. A certeza quanto a votação é maior para os eleitores de Normando, com 55% dos eleitores, de acordo com a estimulada, contra 34% de Éder Mauro. Indecisos somam 4% e brancos/nulos ou que não vão votar correspondem a 7%.

Intenção de voto para Prefeito - 2º turno | Cenário estimulado (Quaest)

Contratada pela TV Liberal, a pesquisa foi realizada a partir de 900 entrevistas domiciliares presenciais, com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 16 e 18 de outubro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-03455/2024. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.