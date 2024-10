Eleições 2024: rejeição ao governo Edmilson em Belém chega a 73%, diz pesquisa Quaest

A gestão do atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), recebeu avaliações negativas por 73% dos eleitores da capital paraense, de acordo com a pesquisa eleitoral divulgada pela Quaest neste sábado (19), encomendada pela TV Liberal.

Além dos 73% de rejeição, 16% avaliaram a gestão como regular e 8% como positiva.

No levantamento feito em 31 de agosto, 10% avaliaram a administração do prefeito Edmilson Rodrigues de forma positiva, 18% como regular e 70% como negativa. Em 21 de setembro, a avaliação positiva da gestão municipal atingiu 9%, com outros 25% considerando o desempenho regular e 62% avaliando como negativa a administração do psolista.

Avaliação do governo Edmilson Rodrigues em Belém (Quaest)

Segundo a avaliação do governo municipal analisada pela Quaest, que perguntou aos entrevistados sobre a atual gestão, a rejeição é maior entre os homens, com 78%, e 69% para o eleitorado feminino. A gestão é considerada regular para 17% das eleitoras e para 15% dos homens. As avaliações positivas correspondem a 11% para mulheres e 5% para os homens.

Por faixa etária, 77% dos eleitores de 16 a 34 anos avaliam como negativa a atual gestão, 14% como regular e 7% como positiva. Já entre 35 a 59 anos, 75% consideram negativa, 17% regular e 7% positiva. A partir dos 60 anos, 65% avaliam que Edmilson Rodrigues está fazendo um trabalho negativo, 16% regular e 12% positivo.

No primeiro turno, o candidato à reeleição recebeu 78.401 votos, equivalente a 9,78% dos votos válidos, ficando de fora da disputa eleitoral.

Contratada pela TV Liberal, a pesquisa foi realizada a partir de 900 entrevistas domiciliares presenciais, com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 16 e 18 de outubro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-03455/2024. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.