Eleições 2024: em Belém, 37% dos eleitores não se identifica com grupos políticos; confira

A pesquisa eleitoral Quaest, divulgada neste sábado (19), mostrou que 37% dos eleitores não se identificam com nenhum grupo político neste segundo turno das eleições para a prefeitura de Belém. Conforme o levantamento, 19% dos entrevistados não se consideram bolsonaristas, mas têm tendência à direita; 17% é lulista/petista; 12% não se diz lulista, mas está mais à esquerda; 12% se considera bolsonarista; e 3% não souberam responder.

No autoposicionamento político da pesquisa estimulada para a intenção de votos para prefeito, dos eleitores que se identificam como lulistas, 79% afirmam que vão votar em Igor Normando; 15% em Éder Mauro; 3% estão indecisos; e 3% podem votar branco/nulo ou não votar. Entre os eleitores que não se consideram lulistas, mas tendem mais à esquerda, 90% disseram que vão votar em Igor Normando; 2% em Éder Mauro; 1% é eleitores indecisos; e 7% afirmam que podem votar branco/nulo ou não vão votar.

VEJA MAIS

Já as pessoas que não se identificam com nenhum grupo político, 48% devem votar em Igor Normando; 28% em Éder Mauro; 10% estão indecisos; e 14% devem votar branco/nulo ou não vão votar. Éder Mauro lidera com 76% entre os bolsonaristas; Igor Normando aparece com 17% entre esses eleitores; e 1% dos eleitores estão indecisos e outros 6% afirmam que podem votar branco/nulo ou não vão votar. Dos eleitores que não se consideram bolsonaristas, mas são voltados à direita, 52% devem votar em Éder Mauro e 35% em Igor Normando; indecisos e que vão votar nulo/branco correspondem a 5 e 8, respectivamente.

(Quaest)

Quanto ao interesse nas eleições, 45% dos eleitores afirmam que estão pouco interessados nestas eleições, enquanto que 34% se dizem muito interessados e 19% nada interessados.

Contratada pela TV Liberal, a pesquisa foi realizada a partir de 900 entrevistas domiciliares presenciais, com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 16 e 18 de outubro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-03455/2024. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.