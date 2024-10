Eleições 2024: pela 1ª vez na história de Belém, um prefeito não consegue se reeleger; entenda

As eleições municipais deste ano trouxeram um fato inédito na história de Belém: pela primeira vez um prefeito não conseguiu ir para o 2º turno e se reeleger. O atual prefeito, Edmilson Rodrigues (Psol), ficou em terceiro lugar na disputa, com quase 10% dos votos, não seguindo para o segundo turno. Desde que a reeleição foi permitida no país, em 1997, essa foi a primeira vez que o feito ocorreu nos 27 anos que seguiram, com Edmilson tendo sido o primeiro a usufruir do direito de reeleição quando governou a cidade entre janeiro de 1997 e janeiro de 2005, na época pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Os mandatos dos chefes do executivo passaram por duas mudanças ao longo dos anos, a primeira foi a redução do tempo de governo, que passou de 5 para 4 anos após implementação da emenda n.º 5, de 1994. Em seguida, a emenda constitucional n.º 16, de 1997 trouxe mais modificação, dessa vez, permitindo que o presidente, governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, podem ser reeleitos para um único período subsequente.

Na série histórica, o primeiro prefeito a usufruir do direito à reeleição também é o único que não conseguiu se reeleger. Esse é o caso de Edmilson Rodrigues, que governou a cidade de Belém pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em 1997, ano em que a reeleição começou. Neste ano, a disputa ficou entre os candidatos Igor Normando (MDB) e Delegado Éder Mauro (PL), que acumularam a maior parcela dos votos, seguindo para o segundo turno, que acontece no último domingo de outubro (27/10).

Nos registros da história, antes do direito à reeleição, o primeiro prefeito eleito por votação direta na capital paraense foi Fernando Coutinho Jorge (1986 -1989), do Partido Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Seguido por Sahid Xerfan (PTB), que renunciou após um ano, dando lugar ao seu vice, Augusto Rezende (PDS), e Hélio Gueiros (PFS), que encerrou seu mandato em 1997. Juntos, eles antecederam o período em que a reeleição foi instituída.

VEJA MAIS

Prefeitos reeleitos:

1- Edmilson Rodrigues (1997-2005)

2- Duciomar Costa (2005-2013)

3- Zenaldo Coutinho (2013-2021)

4- Edmilson Rodrigues (2021-2025)*Não reeleito