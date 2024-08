Concorrendo à reeleição, prefeito é assassinado a tiros no interior

Marcelo Oliveira (União Brasil - RN) prefeito do município João Dias, a 353 km da capital Natal, foi morto em um atentado a tiros nesta terça-feira (27). O pai dele, Sandi Oliveira, também foi morto no ataque.

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O crime ainda tem uma motivação desconhecida. Marcelo tinha 38 anos e era candidato à reeleição.

Nas reses sociais, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, lamentou o assassinato do prefeito e afirmou que pediu empenho para apurar o crime. “Determinei imediatamente ao secretário de segurança Coronel Araújo e a delegada geral Ana Cláudia que ajam com todo empenho para apurar o crime e prender o autor. O Núcleo de Segurança da Polícia Civil de Pau dos Ferros e os operacionais da Polícia Militar já estão agindo”.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)