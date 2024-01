Confira os municípios paraenses em que pode haver reeleição de prefeitos em 2024

Nas eleições municipais deste ano, 106 prefeitos do Pará podem concorrer à reeleição, representando 73,6% do total de gestores. Em 2020, esse número era maior, 116. Os levantamentos foram feitos pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No Brasil, mais de 3,5 mil prefeitos estão aptos a tentar a permanência.

Segundo a entidade, o percentual de prefeitos aptos a um segundo mandato, no Pará, é de 73,6%. O Grupo Liberal levantou, junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quais são as 106 cidades paraenses onde este cenário pode ocorrer. Dentre elas, as três maiores da região metropolitana da capital - Belém, Ananindeua e Marituba - podem ter prefeitos reeleitos.

O levantamento feito por esta reportagem utilizou o portal DivulgaCand, sistema desenvolvido pelo TSE. Nele é possível acessar informações detalhadas sobre os candidatos registrados desde 2004, como: bens declarados, partidos políticos e cargos em que concorreram. Na busca pelos dados referentes às Eleições de 2020, descobriu-se que 106 dos 144 municípios do Pará tiveram renovação de sua autoridade máxima executiva, dentre os candidatos que concorreram pela primeira vez e os que voltaram ao cargo, após um hiato mínimo de 4 anos, previsto pela Justiça Eleitoral.

VEJA MAIS

De acordo com a jurisdição atual, a renovação do mandato de titulares de cargos legislativos nas eleições seguintes é permitida apenas uma vez. No Pará, a quantidade de prefeituras em que a regra acima poderá ser aplicada este ano (73,6%) está acima da média da Região Norte: 65,1%, de acordo com o estudo da CNM. Nas 38 cidades paraenses em que isso não será possível, os(as) prefeitos(as) atuais podem apoiar sucessores.

Quais os prazos para a próxima eleição municipal?

As próximas Eleições Municipais estão previstas para ocorrer no dia 6 de outubro de 2024, quando os brasileiros escolherão novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O prazo para regularização do cadastro eleitoral, incluindo a emissão do título para quem vai votar pela primeira vez, é até 8 de maio. Já o registro de candidaturas para o pleito deste ano vai até 15 de agosto.

Lista dos 106 municípios paraenses em que pode haver reeleição de prefeitos(as)

Abaetetuba

Abel Figueiredo

Acará

Água Azul do Norte

Alenquer

Almeirim

Altamira

Anajás

Ananindeua

Augusto Corrêa

Aurora do Pará

Bagre

Baião

Barcarena

Belém

Benevides

Bonito

Brasil Novo

Brejo Grande do Araguaia

Breu Branco

Breves

Bujaru

Cachoeira do Arari

Cachoeira do Piriá

Cametá

Canaã dos Carajás

Castanhal

Chaves

Colares

Concórdia do Pará

Cumaru do Norte

Curionópolis

Curralinho

Curuá

Dom Eliseu

Eldorado do Carajás

Faro

Floresta do Araguaia

Goianésia do Pará

Gurupá

Igarapé-Açu

Igarapé-Miri

Ipixuna do Pará

Irituia

Itupiranga

Jacareacanga

Jacundá

Juruti

Limoeiro do Ajuru

Magalhães Barata

Maracanã

Marapanim

Marituba

Medicilândia

Mocajuba

Mojuí dos Campos

Monte Alegre

Muaná

Nova Esperança do Piriá

Novo Progresso

Novo Repartimento

Óbidos

Oeiras do Pará

Oriximiná

Ourém

Ourilândia do Norte

Pacajá

Paragominas

Peixe-Boi

Piçarra

Ponta de Pedras

Portel

Primavera

Quatipuru

Redenção

Rio Maria

Rondon do Pará

Salinópolis

Salvaterra

Santa Bárbara do Pará

Santa Cruz do Arari

Santa Luzia do Pará

Santa Maria das Barreiras

Santa Maria do Pará

Santana do Araguaia

Santarém Novo

São Caetano de Odivelas

São Domingos do Araguaia

São Félix do Xingu

São Geraldo do Araguaia

São João da Ponta

São João de Pirabas

São João do Araguaia

São Miguel do Guamá

São Sebastião da Boa Vista

Sapucaia

Tailândia

Terra Alta

Tomé-Açu

Tracuateua

Tucumã

Tucuruí

Ulianópolis

Vigia

Vitória do Xingu

Xinguara

Lista dos 38 municípios paraenses em que prefeitos(as) estão no segundo mandato

Afuá

Anapu

Aveiro

Bannach

Belterra

Bom Jesus do Tocantins

Bragança

Capanema

Capitão Poço

Conceição do Araguaia

Curuçá

Garrafão do Norte

Inhangapi

Itaituba

Mãe do Rio

Marabá

Melgaço

Moju

Nova Ipixuna

Nova Timboteua

Palestina do Pará

Parauapebas

Pau D'Arco

Placas

Porto de Moz

Prainha

Rurópolis

Santa Izabel do Pará

Santarém

Santo Antônio do Tauá

São Domingos do Capim

São Francisco do Pará

Senador José Porfírio

Soure

Terra Santa

Trairão

Uruará

Viseu