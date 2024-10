Igor Normando agradece apoios no 2º turno e detalha projetos de saúde e educação

O candidato à prefeitura de Belém, Igor Normando, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), agradeceu as declarações de voto e apoio que recebeu após avançar para o 2º turno com quase 45% dos votos. Em resposta às perguntas dos eleitores exibidas durante a entrevista ao Grupo Liberal, na manhã desta quinta-feira (17/10), ele detalhou seus projetos em setores essenciais, como saúde e educação. “O sentimento nas ruas era de que a população estava do nosso lado. Não sou nem presunçoso para achar que a eleição está ganha e nem pessimistas para achar que não tínhamos chance”, afirma sobre a próxima etapa do pleito municipal.

“Nós tivemos apoio de vários candidatos que não foram para o segundo turno, como a declaração do voto crítico do atual prefeito”, pontua. Sobre a atitude do prefeito, Edmilson Rodrigues (Psol), ele avalia que a atitude foi em prol de uma ação maior contra o projeto do seu adversário neste segundo turno, Delegado Éder Mauro (PL).

Normando também avaliou o projeto recém-aprovado na Câmara Municipal de Belém, que tem sido alvo de críticas pela velocidade com que foi votado e sem realizar as devidas consultas. O texto em questão prevê um aumento no salário do prefeito, que o mdbista declarou abrir mão, através das suas redes sociais. “Acredito que, hoje, os vencimentos do prefeito já são suficientes para que se possa ter uma tranquilidade de governar a cidade e, por isso, resolvi abrir mão do que me cabe, uma vez eleito prefeito de Belém, que é justamente o aumento salarial”, afirma.

Nesta rodada de entrevistas para o segundo turno, o Grupo Liberal inovou trazendo perguntas da população para o candidato. Na dinâmica, ele foi questionado, por exemplo, sobre as fragilidades no sistema de educação e saúde.

“Vamos fazer creches nos bairros em parceria com as igrejas, com os centros comunitários e com a associação dos moradores. Isso tudo vai dar condição ao pai e à mãe que precisam deixar seus filhos em segurança para trabalhar. E, paralelo a isso, nós vamos instalar as escolas de tempo integral em cada distrito de Belém e nas áreas mais vulneráveis”, explica a respeito da ampliação da rede de ensino.

Na saúde, responde sobre a falta de medicamentos e profissionais, que, segundo uma moradora da cidade, tem sido algo recorrente. Como solução, ele defende a criação do “Postão da Saúde”. O projeto cria novas unidades de atendimento com funcionamento até às 22h, incluindo os finais de semana. A ideia ainda traz uma sala focada no atendimento específico para mulheres e também dedica esforços para integrar e informatizar o sistema de saúde, “usando a telemedicina, a internet e os meios de comunicação para facilitar tanto o atendimento quanto a rapidez, reduzindo as filas”.