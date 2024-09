Igor Normando pretende criar secretaria de segurança para ampliar rede de proteção

O Grupo Liberal encerrou nesta quinta-feira (12/9) a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Belém, com a participação de Igor Normando, do partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Normando defende, entre outras propostas, a criação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, com colaboração de diferentes entidades, para organizar uma rede integrada de proteção à população. O candidato também defende um financiamento municipal de transporte para subsidiar ampliação e melhoria da frota, além de rebater acusações sobre estar relacionado a decisão do Tribunal de Contas do Município (TCM) que barrou por algum tempo a implantação de novos ônibus na cidade.

O mdbista critica a atual situação da guarda municipal de Belém, que, segundo ele, “vive o pior momento da sua história”. Ainda reforça que ao longo das últimas gestões, a entidade perdeu o prédio onde funcionava e outros equipamentos, inclusive de proteção. Ele explica que até mesmo os coletes balísticos e as viaturas utilizadas foram subsidiadas com recursos estaduais, e defende que, com a criação de uma secretaria municipal, a prefeitura assumirá a responsabilidade pela entidade.

“Vamos valorizar a guarda municipal abrindo um novo concurso. Vamos criar a secretaria de segurança pública e defesa social, justamente para integrar a guarda municipal, a polícia civil e a polícia militar, criando uma rede de proteção para a nossa população”, defende o candidato.

Ainda se mostra favorável a abertura de novos concursos, desde que haja responsabilidade fiscal e orçamentária, sempre tendo como guia a demanda de vagas. Para ele, é possível ofertar os editais, mas isso ainda necessita de planejamento técnico e financeiro.

Transporte e mobilidade

Questionado sobre o cenário do setor do transporte público em Belém , o candidato defende dois pontos principais: a criação de um fundo municipal para financiamento do transporte e a abertura de licitações fiscalizadas para empresas prestadoras do serviço. “O fundo funcionaria principalmente com tudo que é arrecadado, por exemplo, com multas da nossa cidade e com investimentos que vem dos ministérios”, exemplifica.

Em relação ao ônibus, defende que a licitação dos transportes públicos é fundamental para ampliar a frota e melhorar a qualidade dos ônibus, mas é necessário que a prefeitura exija a qualidade e fiscalize o processo. “Nós vamos fazer a licitação do transporte obrigando as empresas que se candidatam para prestar o serviço à garantir ônibus com mais qualidade, com ar-condicionado, wi-fi e acessibilidade”, afirma.

Normando ainda rebateu a acusação de haver relação entre a sua base política e a decisão negativa do Tribunal de Contas do Município (TCM), sobre a liberação dos ônibus elétricos na capital. Segundo ele, a afirmação não se sustenta, pois como explica, a maioria dos conselheiros da entidade identificaram um sobrepreço no projeto apresentado.