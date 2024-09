Delegado Eder Mauro pretende combater ação criminosa ampliando a força da guarda municipal

O candidato do Partido Liberal (PL), Delegado Eder Mauro, que concorre ao cargo de prefeito em Belém, apresentou seu plano de gestão, nesta quarta-feira (11/9), em entrevista ao Grupo Liberal. O segmento da segurança pública é um dos principais eixos do seu projeto, onde propõe ampliar a força da guarda municipal para combater a ação de facções criminosas e do tráfico. O candidato, ainda, enfatiza o reflexo da medida, na proteção dos comerciantes locais, que, segundo ele, sofrem com a taxação indevida desses criminosos.

Eder Mauro descreve um cenário de insegurança na cidade, devido a ação de facções criminosas em Belém. Ele exemplifica essa atuação na dificuldade das famílias em ocuparem espaços públicos de lazer sem medo e na impossibilidade de ofertar liberdade de ir e vir às crianças da capital, que, segundo ele, podem ser cooptados pelo tráfico. Para combater a criminalidade, pretende ampliar a guarda municipal de Belém, aumentando a cobertura de segurança na cidade.

“As guardas municipais que tem 1.107 homens e que precisam de no mínimo 2.600 estão completamente amarradas. Nós vamos aparelhar a guarda municipal, armar a guarda e treiná-lá”, afirma sobre o papel das forças municipais.

O representante do PL ainda destaca os efeitos da ação dessas facções sobre os comerciantes locais, que, segundo ele, precisam pagar taxas abusivas aos criminosos e somam prejuízos aos seus negócios em decorrência dessa pressão. Ele defende uma guarda municipal armada e sobre isso lembra que existe a possibilidade do armamento previsto em lei. “A legislação permite que ela seja uma força auxiliar armada sim!”, enfatiza.

Orçamento

Subsidiar todos os projetos de gestão exige recursos públicos, que o candidato afirma existirem, mas, ainda vai além e afirma ser possível ampliar a captação do orçamento municipal “não roubando e não superfaturando”. O delegado acredita que uma boa administração financeira da receita da cidade passa diretamente pelo combate à corrupção que, de acordo com os seus exemplos, pode ser vistas em contratos com valores superfaturados, empregos para apadrinhados de políticos e outras modalidades de 'roubo'. Ele planeja direcionar os recursos captados com o combate desse tipo de ação para investimentos em setores essenciais da sociedade.

“Se você não roubar e não superfaturar, vai com certeza sobrar dinheiro para investir em transporte, gratuidade e reforma de banheiros. Mas vamos fazer mais e enxugar a máquina pública acabando com o cabide de empregos dentro da prefeitura e dentro das secretarias, de apadrinhados de vereadores e gestores, o que vai fazer com que a gente tenha mais dinheiro para investir”, explica.

Eder Mauro fala também sobre fiscalizar contratos já existentes para identificar excessos e poupar com os cortes desses valores. “Vamos fazer uma auditoria em contratos, inclusive de locação, para que a gente possa fazer com que os contratos superfaturados sejam eliminados”, afirma.