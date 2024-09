Veja a agenda dos candidatos a prefeito de Belém para esta quarta-feira (11/9)

Delegado Éder Mauro – PL

12h30: Entrevista para o Grupo Liberal

18h: Adesivaço do 22 na avenida Pedro Álvares Cabral com a avenida Tavares Bastos.

Delegado Eguchi – PRTB

9h: Caminhada na feira do Jurunas

16h: Reunião com a OAB/PA para assinar carta de compromisso com a causa animal, no comitê de campanha na travessa Vileta, na Pedreira.

19h: Live com Marcela Colares para tratar de políticas públicas para crianças com transtorno do espectro autista (TEA).

Edmilson Rodrigues – PSOL

9h: Compromisso da Prefeitura

11h50: Entrevista ao vivo a programa de TV

14h30: Entrevista ao vivo a programa de TV

15h30: Compromisso da Prefeitura

17h: Caminhada no bairro da Sacramenta

19h: Inauguração do comitê de campanha do Josué

Igor Normando – MDB

9h: Visita à feira do Tapanã e à feira do Cordeiro de Farias, também, no Tapanã

10h: Entrevista à emissora de rádio

16h: Rolê da Juventude (Plenária), no ‘Nabêra’, na rua São Boaventura, 268, na Cidade Velha.

Ítalo Abati – NOVO

10h / 12h: Encontro com lideranças da Pedreira para apresentação do Projeto Capital.

14h / 16h: Organização de evento de arrecadação.

18h / 20h: Gravação de conteúdo para eventos políticos.

Jefferson Lima – Podemos

9h: Caminhada no bairro Castanheira

17h: Caminhada no bairro do Jurunas

Raquel Brício – UP

7h: Campanha no Portão 3 da UFPA - Terminal do Guamá

14h: Participação na Mesa - Política Preta: Mulheres Negras, Políticas Públicas e ações afirmativas no Pará no Congresso Brasileiro de Pesquisadores(as) Negros(as);

19h: Entrevista para plataforma de notícias.

Thiago Araújo – Republicanos

Manhã : Encontro com Moradores da Marambaia

Tarde: Gravação de conteúdo para rede social

Noite: Encontro com moradores de Outeiro

Well Macedo – PSTU

6h30: Conversa com os operários na Rua Soares Carneiro com Pedro Álvares Cabral

8h: Panfletagem no Guamá, no 2º Portão da UFPA

19h50: Entrevista para plataforma de notícias

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.