Eleições 2024: Local de votação mudou? Veja onde encontrar o local certo

As eleições de 2024 estão se aproximando por isso, é fundamental que os eleitores verifiquem onde votar. Com as mudanças de zonas eleitorais e locais de votação, é comum que o local onde você votou em eleições passadas não seja o mesmo este ano. A consulta ao local correto de votação é simples e pode ser feita de diversas maneiras oferecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira!

Como consultar o local de votação?

O TSE disponibiliza várias opções para os eleitores que precisam verificar seu local de votação. A maneira mais rápida é acessar o portal do TSE ou utilizar o aplicativo e-Título. Veja como realizar a consulta:

1. Consulta pelo site do TSE: Acesse o portal do TSE (tse.jus.br) e clique na aba "Serviços ao Eleitor". Escolha a opção "Consulta ao local de votação" e preencha os campos solicitados, como nome completo, data de nascimento e número do título de eleitor ou CPF. O sistema exibirá as informações sobre sua seção e local de votação.

2. Aplicativo e-Título: O aplicativo e-Título é uma ferramenta prática e disponível para download gratuito em celulares Android e iOS. Com ele, você pode consultar seu local de votação rapidamente. Após baixar o app, basta fazer o login com seus dados e selecionar a opção para consulta de local de votação.

3. Central de Atendimento ao Eleitor: Outra opção é entrar em contato com o Disque-Eleitor, um serviço oferecido pelos tribunais regionais eleitorais (TREs) de cada estado. Basta ligar para o número da central de atendimento do seu estado e fornecer os dados necessários para a consulta.

O que fazer se o local mudou?

Se, ao realizar a consulta, você descobrir que seu local de votação foi alterado, é importante se organizar para o dia da eleição. Anote o novo endereço, confira o trajeto com antecedência e planeje sua ida ao local. Mudanças de local podem ocorrer devido a adequações de espaço, acessibilidade ou ajustes administrativos feitos pela Justiça Eleitoral.

Além de consultar o local de votação, é sempre recomendável manter seus dados eleitorais atualizados. Caso você tenha alterado seu endereço recentemente, confirme se a alteração foi registrada corretamente junto à Justiça Eleitoral. Isso pode evitar problemas no dia da eleição e garantir que você vote com tranquilidade.