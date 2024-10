'Belém agora no rumo certo', diz Jader Filho após vitória de Igor Normando; veja outras autoridades

Os ministros Jader Filho (Cidades) e Celso Sabino (Turismo) parabenizaram o deputado Igor Normando (MDB), eleito neste domingo prefeito de Belém, com 421.485 votos (56,36% do total de votos válidos).

"PARABÉNS, @igornormando! Vitória do MDB, vitória do 15! ⚡️🤩 Belém agora no rumo certo! Obrigado a todos que confiaram na nossa caminhada!", escreveu Jader Filho.

Sabino desejou "um mandato de sucesso", com "muito desenvolvimento" para a capital paraense. "A população da nossa cidade merece um líder comprometido e com vontade de transformar. Conte comigo nessa jornada para fortalecer a cidade e trazer mais oportunidades a todos os belenenses!", disse.

Vice-governadora do Pará, Hana Ghassan afirmou que a vitória é do povo de Belém e de Santarém, em referência à eleição de José Maria Tapajós (MDB). "Vamos seguir no ritmo do Pará! Parabéns aos eleitos", escreveu.