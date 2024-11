BRT Metropolitano: Pará assina contrato para compra de 265 ônibus

Na edição desta segunda-feira (4) do Diário Oficial da União, foram divulgados os contratos para aquisição de 265 novos ônibus que irão compor a frota do sistema integrado de transporte público da região metropolitana de Belém/PA (SIT/RMB). Todos os veículos terão ar-condicionado, wi-fi, tomada de energia e ferramentas de acessibilidade. Ao todo, o financiamento celebrado entre o Ministério das Cidades e o Governo do Pará será de R$ 366.858.232 reais.

Os contratos de financiamento 585/2024/PFN e 584/2024/PFN, firmados com a Caixa Econômica Federal, foram assinados na última sexta-feira (1), entre o governador Helder Barbalho e o ministro das Cidades, Jader Filho, tendo como interveniente da negociação, além da Caixa, o Banco do Estado do Pará (Banpará) e o Banco do Brasil S.A.

Ao todo, são 40 unidades elétricas que serão empregadas nas Linhas Troncais do BRT Metropolitano, com capacidade para transportar 75 passageiros. Os 225 outros veículos restante das unidades são ônibus Euro 6, equipados com motores a combustão, turbodiesel, com tecnologias avançadas para diminuir as emissões de poluentes no ar.

BRT Metropolitano

O sistema de transporte BRT Metropolitano visa resolver um problema histórico de mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belém. Além dos Terminais de Integração nos municípios de Ananindeua e Marituba, serão instaladas 13 estações de passageiros; 13 novas passarelas; quatro túneis de acesso do BRT Metropolitano e o Centro de Controle Operacional (CCO) na Avenida Augusto Montenegro.

O projeto também inclui, em mais de 10 km da BR-316, nova rede de drenagem, pavimentação, ciclovias, calçadas arborizadas, passarelas, paisagismo e nova rede de iluminação.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)