Aniversário de Belém: Equatorial reforça infraestrutura elétrica da capital paraense para COP 30

Em um ano especial para a cidade de Belém, que será o centro das atenções com eventos internacionais como a COP 30 e com a celebração de seus 409 anos, a Equatorial Pará tem se empenhado para garantir que o fornecimento de energia seja ainda mais eficiente, sustentável e de qualidade. A empresa já realizou entregas significativas no ano passado e tem mais obras previstas para o primeiro semestre de 2025, com o objetivo de atender as demandas desse novo período da capital paraense.

Geraldo Fernandez, superintendente da Equatorial Pará, destaca o compromisso da empresa em realizar entregas que vão beneficiar diretamente os moradores da capital.

“Em um ano de celebração para Belém, queremos contribuir para que a cidade brilhe com mais força. O trabalho da Equatorial Pará visa garantir que os eventos e o crescimento da capital sejam acompanhados por um fornecimento de energia que atenda a todas as necessidades. Estamos comprometidos com a modernização do sistema para garantir um ótimo fornecimento de energia para a cidade”, finaliza Geraldo.

Interligação de Cotijuba e trifaseamento da Ilha do Combu

Ainda no primeiro semestre de 2025 duas grandes obras serão entregues para as ilhas de Belém. Em Cotijuba, será concluída a interligação da ilha ao Sistema Nacional e a usina termoelétrica que hoje funciona no local será desativada, o que será um ganho para o meio ambiente já que o óleo diesel deixará de ser queimado para gerar energia. A ação vai garantir mais confiabilidade elétrica para cerca de 4 mil famílias.

Também haverá a entrega da 1ª fase do trifaseamento da Ilha do Combu que passará a ter energia necessária para atender as demandas tanto dos clientes residenciais quanto dos comerciais, como, por exemplo, os hotéis e restaurantes que devem receber ainda mais turistas neste ano.

Subestações, redes e linhas de distribuição

Entre as obras de grande impacto já executadas destaca-se a ampliação da subestação Batista Campos que foi concluída no final de 2024. Cerca de 200 mil pessoas, de forma direta e indireta, são beneficiadas com essa entrega. Agora com o dobro da capacidade de transformação de energia, novos de empreendimentos de grande porte podem se instalar na região, o que vai garantir mais emprego, renda e desenvolvimento para a cidade.

Outras ampliações também são realizadas como as das subestações Mosqueiro, Coqueiro, Reduto e Guamá, que serão concluídas neste primeiro semestre. Essas obras são essenciais para o fortalecimento da infraestrutura da Metrópole da Amazônia.

As subestações vão contar com novos e avançados equipamentos, além de sistemas telecomandados de recomposição que vão assegurar o rápido restabelecimento de energia em caso de imprevistos, o que, também, vai garantir uma operação com mais eficiência. Além do mais, junto com as ampliações, haverá a troca de 59 km de rede de baixa tensão e 100 km de rede de média tensão.

Outras grandes obras com foco na COP 30 são a nova subestação Icuí e a nova Linha de Distribuição de 69 kV Utinga-Icuí, ambas na região Metropolitana de Belém. As entregas vão aumentar a capacidade do sistema na capital e também em cidades próximas como Ananindeua e Marituba, o que vai melhorar o fornecimento aos moradores.

Além disso, a Equatorial também está atuando em melhorias em duas outras linhas de distribuição de 69 Kv que irão permitir a construção de dois novos viadutos na Região Metropolitana de Belém, um na Av. Independência com a Rod. Mário Covas e o outro na Av. 3 Corações com a Rod. Mário Covas.

Programa Luz para Todos

A Equatorial Pará segue, também, com o programa Luz para Todos, em parceria com o Governo Federal, que realiza a universalização da energia para comunidades rurais e remotas da Amazônia. No final de 2024 foram entregues às ilhas de Jutuba, Mirim, Paquetá, Urubuoca e Ilha Longa, em Belém, a universalização de energia com placa solar. Foram 275 famílias que passaram a contar com acesso a luz elétrica.