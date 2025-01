Estado avança para mais de 20 quilômetros de asfalto entregues no Tapanã, em Belém

O Governo do Pará avança no maior programa de asfaltamento da história do município de Belém, transformando a infraestrutura e a mobilidade urbana da população. E nesta terça-feira (7), o Tapanã será beneficiado com a entrega de cerca de dois quilômetros de novas obras de asfalto. Desde 2019, o bairro – o segundo mais populoso da capital paraense – já recebeu mais de 20 quilômetros de serviços de pavimentação asfáltica.

"O Tapanã é um dos bairros que mais receberam obras de pavimentação do Governo do Estado. E seguimos avançando nesse e em outros locais da nossa capital para atender a necessidade das pessoas que padecem com a lama e a poeira, com os problemas de mobilidade. O princípio desse trabalho é dar dignidade às pessoas, condições para a utilização de serviços públicos de limpeza, segurança, saúde, além de outras facilidades do dia a dia, como o deslocamento", explica Ruy Cabral, secretário de Obras Públicas.

A passagem Amoras e as ruas Castelo Branco, Padre Jósimo e Rua A receberam os serviços de asfaltamento, terraplenagem, drenagem profunda, construção de calçada, sarjeta e meio-fio, além de sinalização, gerenciados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

Com investimento de R$ 5,6 milhões, os trabalhos foram realizados por meio do Programa "Asfalto Por Todo o Pará", que desde 2019 vem proporcionando mais infraestrutura e mobilidade para a capital paraense e os outros municípios paraenses. A cidade de Belém já foi beneficiada com 235 quilômetros de pavimentação asfáltica, sendo que 212 quilômetros já foram entregues.

Legado da COP 30

O Tapanã é um dos 35 bairros e distritos de Belém que serão beneficiados com as obras do “Asfalto COP”, que resultam de um convênio do Governo Estadual com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional. No total, a capital paraense receberá mais 126 quilômetros de serviços de pavimentação asfáltica, em um investimento de R$ 166 milhões.

Nas obras de asfalto que são legados da COP 30, o Tapanã já foi beneficiado com mais de 2,3 quilômetros. Até a realização da mais importante conferência sobre o clima do planeta, o bairro receberá mais 13,5 quilômetros de asfaltamento, garantindo qualidade de vida para os moradores.