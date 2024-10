Obras do Governo do Estado beneficiam a população e geram mais de 2.300 empregos, em Belém

Promovido pelo Governo do Estado, o “Asfalto por Todo o Pará”, maior programa de pavimentação asfáltica estadual, promove uma mudança histórica na pavimentação da capital paraense, Belém, com mais de 235 quilômetros de asfalto novo. Além de beneficiar diretamente a população, com mais qualidade de vida e melhora da mobilidade, o programa proporciona, também, a geração de novos empregos, com a empregabilidade de 2.375 trabalhadores.

Funcionário de uma das obras de asfalto em andamento no distrito de Outeiro – um dos legados da realização da COP 30, em novembro de 2025, em Belém -, o sinaleiro Adelson Cledson destaca a importância do emprego para a sua família, além de reforçar o benefício que o asfalto traz para os moradores.

“Com esse emprego, eu posso sustentar os meus filhos, a minha família. Nesse trabalho a gente observa a mudança no dia a dia das pessoas que sofriam sem o asfalto. Em algumas ruas, nos deparamos com moradores que informaram que tinham mais de 40 anos sem asfalto, sem o saneamento básico. Quem vem para ficar é o asfalto, é o que a população quer ver”, destacou Adelson.

O encarregado de pavimentação Nivaldo Corrêa presta serviço nas obras do Estado desde 2019. Ele enfatiza a importância das entregas para a melhoria da qualidade de vida da população de Belém e a relevância da geração de novas vagas de trabalho.

“Tenho orgulho de prestar serviço para o meu estado. Por onde a gente passa, vê os sonhos de muitas pessoas sendo realizados, pois o asfalto na porta de casa garante o bem-estar de todos. Também tenho a satisfação de saber que os meus companheiros e eu estamos empregados. Se não fossem essas obras do Estado, talvez estivesse sem emprego neste momento”, disse Nivaldo Corrêa, que trabalha na obra que está em andamento no bairro do Tapanã, realizada pelo Programa “Asfalto Por Todo o Pará”.

O Governo do Pará executa, neste momento, mais de 33 quilômetros de serviços de pavimentação asfáltica nos bairros de Belém e também em Icoaraci Outeiro. Além desse número, outros 163 quilômetros já estão garantidos para a capital e vão proporcionar a geração de novas vagas de trabalho.

“O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan sempre enfatizam a necessidade e importância de contratar trabalhadores da comunidade, do próprio município em que as obras do Estado estão acontecendo. O nosso objetivo, além de conferir dignidade aos moradores com a chegada do asfaltamento, é gerar emprego e renda para quem tanto precisa. Os trabalhadores são essenciais para o sucesso que é a iniciativa de pavimentação asfáltica do Governo do Pará”, afirma o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.