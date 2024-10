Obras do ‘Asfalto Por Todo o Pará’ levam saneamento e mobilidade a moradores da Terra Firme

O Programa “Asfalto Por Todo o Pará” prossegue garantindo mais infraestrutura e mobilidade urbana para a população paraense. Na manhã desta terça-feira (22), a vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, acompanhou mais um avanço das obras de pavimentação asfáltica em Belém, no bairro da Terra Firme, que desde 2019 já foi beneficiado com 17 quilômetros de asfaltamento.

“Estamos com mais uma etapa das obras de asfalto no bairro da Terra Firme. É sempre gratificante caminhar pela rua que está recebendo o benefício do asfaltamento, falar com a população, olhar no olho do morador e saber o que ele está achando do serviço. Quem mora em uma rua que não tem asfalto sabe a importância que é o Programa 'Asfalto Por Todo o Pará', que acaba com a lama, com a poeira, melhora a saúde, o transporte, a segurança pública, garante dignidade para as famílias”, destacou Hana Ghassan.

Os benefícios da pavimentação, executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), já são sentidos no dia a dia da Terra Firme, que está entre os 10 maiores bairros da capital, com mais de 61 mil moradores, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O técnico em eletrônica Raimundo Gualberto mora na Passagem Brasília há mais de 30 anos. De acordo com ele, o grande problema da ausência de asfalto está nas áreas alagadas, que será resolvido com a chegada da pavimentação. “É uma grande bênção para a gente, sem dúvida. Aqui sempre alagou bastante. A gente tinha que comprar o aterro para tentar melhorar. No inverno, complica bastante, enche demais, não tem nem como a gente andar. Agora, vamos poder nos locomover por aqui”, disse Raimundo Gualberto.

Saneamento

Para receber o asfaltamento, algumas ruas também precisam receber terraplanagem e drenagem. Esse é o caso da Passagem Santana, que começa a receber a tubulação que vai facilitar o escoamento das águas da chuva.

“Tem a questão dos buracos. Os moradores tinham que providenciar aterro por meio de coletas. O asfalto vem para ajudar com a chegada dos carros e motos por aplicativo, da ambulância. É uma grande melhoria. Asfalto é futuro para a nossa população”, assegurou a moradora Milene Tavares.

Legado da COP 30

Além dos mais de 2 quilômetros de pavimentação executados na Terra Firme, o governo do Estado, em parceria com o governo federal, via Itaipu Binacional, também está realizando obras de asfaltamento visando à realização da COP 30 (conferência mundial sobre mudanças climáticas) em Belém, em novembro de 2025. Mais cinco vias integram esse planejamento: Passagem Angelim, Passagem Castanheira, Passagem Universal, Rua José Priante e Rua Carita.

"Seguimos trabalhando junto ao governador Helder Barbalho e à vice-governadora Hana Ghassan para levar mais dignidade à população de Belém. A lama e a poeira não são boas para a saúde e nem para o caminhar das pessoas. A chegada do asfalto em cada bairro da nossa capital visa melhorar a trafegabilidade, o transporte e facilitar a chegada dos órgãos de segurança", enfatizou o secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral.