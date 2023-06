Ruas do bairro do Tapanã ganham serviços de drenagem e pavimentação

As frentes de trabalho do programa "Asfalto Por Todo o Pará" estão em fase avançada em algumas das vias do bairro do Tapanã, em Belém, com 2,4 quilômetros de vias pavimentadas.

Os operários da Seop executam serviços de drenagem e pavimentação na via principal do residencial Benedito Monteiro, a rua Presidente Getúlio Vargas e a rua do L, restando apenas a conclusão da sinalização, calçada e meio-fio. Ao total, 2,45 quilômetros serão pavimentados. Com um investimento de aproximadamente R$8 milhões de reais, oriundos do Tesouro Estadual, as ruas já receberam drenagem e terraplanagem para auxiliar no escoamento e no controle do fluxo de água, bem como prevenir erosões.

Com as ações iniciadas em julho de 2022, os serviços seguem o cronograma previsto com um efetivo atual de 35 colaboradores na linha de frente para a conclusão da obra. Ao final, os moradores poderão contar com mobilidade urbana e uma infraestrutura viária totalmente estruturada, segura, sinalizada, e com mais acessibilidade.

Além disso, a pavimentação proporcionará maior conforto e qualidade de vida à população, melhorando condições de limpeza, contribuindo para saúde pública.

O programa “Asfalto Por Todo o Pará” já realizou serviços no bairro do Tapanã que resultaram em mais de 18 quilômetros de vias asfaltadas. Criado pelo governo estadual, o programa promove ações nas 12 regiões de integração do Pará, executando serviços de pavimentação para garantir uma infraestrutura com condições dignas nas vias das cidades, melhorando, assim, a realidade da população do estado.