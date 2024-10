Governo do Pará pavimenta mais de 230 quilômetros de ruas e reurbaniza distritos e bairros de Belém

O programa "Asfalto por Todo o Pará", do Governo do Pará, tem sido um vetor de transformação para os bairros periféricos de Belém. Desde 2019, o Estado já asfaltou mais de 230 quilômetros de ruas de Belém, levando infraestrutura e reurbanizando as áreas mais carentes.

No mês de setembro, importantes avanços foram registrados nos distritos de Icoaraci e Outeiro, com 10 ruas asfaltadas, garantindo mais qualidade de vida e mobilidade urbana dos cidadãos.

Com mais de 167 mil moradores, o Distrito de Icoaraci já teve 18 quilômetros de ruas reurbanizadas, desde 2019. A nova realidade é comemorada pela esteticista Maria Auxiliadora. "Reduz o tempo na ida de Icoaraci ao centro, dá mais segurança ao motorista, economiza combustível, e evita acidentes, já que o tráfego mais organizado", conta.

VEJA MAIS

Para a professora Cyleia Bastos, moradora no Distrito de Outeiro, além de garantir melhores condições de tráfego de veículos e pessoas, a reurbanização das ruas garante maior qualidade de vida e segurança à população. "As vias asfaltadas em Outeiro tem possibilitado que a gente tenha uma vida melhor, com as ruas menos esburacadas, conseguimos nos locomover melhor, principalmente à noite. Também para andar de carro ficou bem melhor. Com certeza, essas obras do governo melhoraram a vida da nossa comunidade, temos mais acesso também à segurança no local", disse a educadora.

Conforme o secretário de Obras Públicas do Pará (SEOP), Ruy Cabral, os investimentos feitos pelo Governo do Pará em Icoaraci e Outeiro, além de melhorar a qualidade de vida da população, são legados estruturantes da COP-30, em Belém, pelo programa "Asfalto Por Todo o Pará". "O programa do Governo do Estado traz dignidade, condições para a utilização de serviços públicos como o caminhão do lixo, as viaturas policiais, ambulâncias, além de outras facilidades do dia a dia, como o táxi e o mototáxi, mais acessibilidade à população", completou.

Reurbanização da periferia de Belém

Além dos distritos de Icoaraci e Outeiro, importantes avanços foram registrados nos bairros da Cabanagem, Marambaia, Terra Firme e Telégrafo, no mês de agosto. Mais de 30 ruas receberam asfaltamento de alta qualidade, visando melhorar a qualidade de vida e a mobilidade urbana dos cidadãos.

Desde o início da gestão do governador Helder Barbalho, o bairro da Terra Firme já teve 17 quilômetros de ruas reurbanizadas, impactando na vida de 60 mil pessoas.

"É um sonho ver nossa rua pavimentada depois de tantos anos. Isso muda nossa realidade diária, trazendo não só conforto, mas também segurança e valorização de nossas propriedades", conta a Maria do Socorro, moradora do bairro há 31 anos.

Já no bairro da Cabanagem, o "Asfalto Por Todo o Pará" pavimentou 11 ruas, com quase 10 quilômetros de asfalto. No Telégrafo, também na área periférica de Belém, sete quilômetros de vias foram asfaltadas, assegurando a melhoria dos serviços básicos à população, como a coleta de lixo e o transporte público. "Agora é mais fácil e seguro para todos nós aqui", diz a estudante universitária Amanda Martins.

Com investimento de R$ 718 milhões e mais de 1,6 mil quilômetros de asfalto novo em áreas urbanas dos municípios do estado, o maior programa de reurbanização do Pará tem proporcionado melhorias significativas à população, com a valorização dos imóveis, a melhora no transporte e mobilidade, além de elevar a dignidade dos moradores das áreas beneficiadas.

"A pavimentação é fundamental, pois retira as pessoas da lama e da poeira, proporcionando mais saúde e qualidade de vida. Além disso, facilita o acesso de serviços essenciais como segurança, limpeza pública e ambulâncias, transformando o dia a dia dos paraenses", explica Ruy Cabral, secretário de Estado de Obras Públicas do Pará (SEOP).

As iniciativas de asfaltamento na capital paraense são parte de um compromisso maior do Estado em promover a infraestrutura como um pilar para o desenvolvimento social e econômico. O programa "Asfalto por Todo o Pará" segue firme, pavimentando o caminho para um Pará mais integrado e justo.