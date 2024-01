Marituba e Santa Isabel recebem R$ 50 milhões para saneamento e pavimentação

Nesta segunda-feira (22), o ministro das Cidades, Jader Filho, assinou contratos de repasse de recursos da União que totalizam mais de R$ 50 milhões para obras de saneamento, urbanização e pavimentação nos municípios de Santa Izabel e Marituba, na Região Metropolitana de Belém. As assinaturas contaram com a presença dos prefeitos Evandro Watanabe (Santa Izabel) e Patrícia Alencar (Marituba).

Para Santa Izabel, os repasses totalizaram R$ 40 milhões para ações integradas de saneamento e urbanização, com esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Do montante, R$ 29,6 milhões serão alocados, via Ministério das Cidades, para abastecimento e saneamento. Outros R$ 9,6 milhões serão destinados à pavimentação de estradas por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Durante a assinatura, Jader Filho destacou que as obras visam mitigar os riscos de áreas urbanas carentes de infraestrutura adequada e reduzir a incidência de doenças relacionadas à falta de saneamento básico. Além disso, de acordo com ministro, a pavimentação de estradas vicinais tem o objetivo de melhorar a produtividade, infraestrutura e manejo para produtores e cidadãos do município, facilitando o deslocamento entre campo e cidade.

“Em parceria com o ministro Jader Filho e o governador Helder Barbalho, nossa esperança é de muitas outras obras, muitos outros projetos, muitas outras ações de asfalto, saneamento, abastecimento e desenvolvimento para o município. A figura que o ministro representa é gigante; além de representar o presidente Lula no Pará, ele representa o Pará para todo o Brasil de forma sem igual”, disse o prefeito Watanabe, de Santa Izabel.

Marituba

Já em Marituba, o valor repassado foi de R$ 11,9 milhões. Desse montante, R$ 10,9 milhões serão aplicados na pavimentação de vias urbanas. Entre as beneficiadas estão as ruas Edvan dos Anjos e Alameda Aristides, no bairro Novo Horizonte, no perímetro urbano do município, com mais de cinco mil famílias residentes. Outros R$ 960 mil serão investidos na implantação de um microssistema de abastecimento de água.

A prefeita do município, Patrícia Alencar, comemorou o repasse de recursos e a visita do ministro. “Me sinto muito agradecida em receber esses recursos pelas mãos do ministro Jader Filho e da deputada Elcione Barbalho, que muito vão beneficiar a população maritubense”, disse, citando a parlamentar federal também presente no evento. “O asfalto e saneamento trazem dignidade, qualidade de vida e desenvolvimento para a cidade e seus habitantes”, acrescentou.