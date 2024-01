Ministro Jader Filho e um de seus auxiliares são alvo de “golpe do Pix”

Nesta semana, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, e o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos, Glauto Wolfgang, foram alvos de um golpe financeiro. Os criminosos contataram gabinetes de deputados e prefeitos, apresentando-se por Jader Filho e Wolfgang (um dos principais auxiliares do ministro paraense) solicitando depósitos via Pix. As informações foram publicadas pelo jornal Correio Braziliense nesta terça-feira (16), e confirmadas pelo Grupo Liberal.

A pessoa que dizia ser o auxiliar de Jader Filho ligou para os gabinetes, solicitando números de prefeitos da base eleitoral de Wolfgang. Na conversa, o ministro das Cidades foi mencionado como o verdadeiro interessado no contato com os chefes municipais, que deveria ser feito com urgência. Quanto atendiam, os prefeitos acreditavam estar falando com Jader Filho. Os criminosos pediram transferências financeiras para remunerar supostos empregados que estariam trabalhando para o ministro, em serviços particulares, na região do gestor.

O prefeito de Nova Módica, em Minas Gerais, Walter Junior (MDB) recebeu uma dessas ligações na segunda-feira (15) e contou, à reportagem do Correio Braziliense, que o depósito solicitado era de R$ 1.870. "Me ligou essa pessoa, se passando pelo ministro, soube depois que não era ele, e pediu que transferisse esse valor, via Pix. Ele falou que tinha um pessoal trabalhando para ele, num serviço particular, aqui na região. E que não se tratavam de funcionários do ministério. Ele disse que o limite de Pix dele tinha estourado”, relatou Walter Junior.

O gestor municipal da cidade mineira quase foi vítima do golpe, até que sua esposa, por orientação de um funcionário bancário, foi alertada sobre a situação suspeita. “Acionei minha mulher e pedi a ela para fazer o depósito, e ela foi ao banco. Chegando lá, ao passar o número do CPF do sujeito, o funcionário sugeriu suspender a operação porque suspeitava de um golpe. E disse que não teria estorno do dinheiro", informou o prefeito, que já havia recebido o ministro em Brasília, em seu gabinete.

"Fui enganado. Achei mesmo que era o ministro. Até o sotaque era igualzinho. E aparecia a foto do ministro no celular. E o pior é que ligou depois cobrando e falei que se tratava de um golpe. Aí, ele sumiu" - Walter Junior, prefeito de Nova Módica (MG)

"Na primeira sinalização sobre o ocorrido, o ministro das Cidades, Jader Filho, e o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e federativos, Glauto Wolfgang, acionaram a polícia para que as medidas cabíveis fossem tomadas. Ambos alertaram aos contatos parlamentares sobre o golpe", informou a assessoria do ministro, em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal nesta quarta-feira (17). O documento acrescenta, ainda, que "o ministro e o assessor esperam que a polícia identifique os autores do golpe e que eles sejam punidos pelos seus atos".