Ministro Jader Filho garante R$ 21,4 milhões em recursos para obras na Grande Belém

Cumprindo novas agendas no Estado do Pará, o ministro das Cidades, Jader Filho, visita dois municípios da Região Metropolitana de Belém nesta segunda-feira (22): Marituba e Santa Izabel do Pará. Nas ocasiões, o ministro Jader Filho vai participar das cerimônias de assinatura dos contratos para novos investimentos do Governo Federal, voltados à realização de obras de mobilidade urbana e abastecimento de água nos municípios paraenses.

Marituba

Em Marituba, será assinado o contrato de repasse de R$ 11,9 milhões em recursos federais para obras de pavimentação de vias do bairro Novo Horizonte, que devem beneficiar mais de 5 mil famílias da localidade. Além do asfaltamento, parte dos investimentos será destinado para a implementação de um microssistema de abastecimento de água na comunidade rural do bairro Riacho Doce.

A cerimônia de assinatura dos contratos para os repasses de recursos do Ministério das Cidades será realizada no Ginásio Poliesportivo Municipal de Marituba, às 10h, com a presença da prefeita Patrícia Alencar, lideranças políticas e sociais municipais e demais autoridades paraenses.

Santa Izabel do Pará

Já em Santa Izabel do Pará, o ministro Jader Filho vai assinar o contrato que prevê o repasse de R$ 9,5 milhões para ações integradas de saneamento e urbanização, como implantação de redes de esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais.

Além do repasse de recursos por meio do Ministério das Cidades, haverá, ainda, o anúncio de mais investimentos do Governo Federal para o município por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional: mais R$ 9,5 milhões destinados para a pavimentação de estradas vicinais em comunidades rurais de Santa Izabel do Pará.

O evento será realizado no espaço Cris Recepções e contará com a presença do prefeito Evandro Watanabe, lideranças sociais e autoridades do legislativo municipal e estadual.

SERVIÇO:

Assinatura de contratos para repasse de recursos federais para obras em Marituba e Santa Izabel do Pará (PA)

Data: 22 de janeiro (segunda-feira)

Horários:

- Marituba: 10h

- Santa Izabel do Pará: 12:30h

Locais:

- Marituba: Ginásio Poliesportivo Municipal de Marituba - Rod. BR-316, km 11, Centro.

- Santa Izabel do Pará: Cris Recepções - R. Miguel Barbosa, 1-143, Centro.