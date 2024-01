Ministro Jader Filho anuncia verbas para encostas e drenagens no RJ; chuvas causaram 11 mortes

Mais uma vez, diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro sofrem com as enchentes causadas pelas fortes chuvas nesse período do ano. Em entrevista à GloboNews, o ministro das Cidades, Jader Filho, falou sobre o aumento de investimentos que estavam programados para a região Sudeste no ano passado e as verbas previstas para obras de prevenção dos danos causados pelos temporais.

"As ações do ministério das cidades são preventivas. Nós, ao longo do ano, fizemos diversas ações, inclusive no Rio de Janeiro. Na área de prevenção, foram liberados mais de 330 milhões de reais para agir preventivamente. Isso é um estado que a gente vem tentando modificar, porque nos últimos quatro anos não houve nenhuma seleção de encosta e drenagem", declarou.

Segundo Jader Filho, graças à chamada PEC da Transição, aprovada pelo Congresso em dezembro de 2022, foi possível elevar de R$ 27 para R$ 150 milhões o orçamento para prevenir eventos como os que têm se repetido neste início de ano. "O ministério tem priorizado a questão da drenagem e contenção de encostas", ressaltou.

Além disso, há mais de R$ 6 bilhões previstos na nova seleção do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). "São R$ 4,8 bilhões para drenagem e R$ 1,5 bilhão para encostas. Estamos também buscando junto aos bancos, BNDES, Banco do Brasil e Caixa, outras linhas de financiamento para que a gente possa financiar tanto as obras de drenagem como encosta", disse o ministro.

Cidades da Região Metropolitana do Rio estão sofrendo o efeito da fortes chuvas desde domingo (14). Pelo menos 11 pessoas morreram por afogamento, descarga elétrica e soterramento e uma está desaparecida.