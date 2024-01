Chuvas fortes no Rio de Janeiro elevam alerta para 4; Avenida Brasil é interditada

O Centro de Operações Rio anunciou na madrugada deste domingo (14) que a cidade alcançou o estágio operacional 4 em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Zona Norte e pontos diversos da região Metropolitana, incluindo Baixada Fluminense e São Gonçalo.

Devido aos altos índices pluviométricos registrados em 24 horas, a cidade entrou no quarto estágio de uma escala de cinco, segundo o sistema Alerta Rio. Tal classificação indica a ocorrência de um ou mais eventos de grande impacto na cidade, ou a incidência simultânea de problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões.

Durante a madrugada, foram registrados alagamentos e queda de árvores. Foram acionadas 29 sirenes em 16 comunidades, indicando situações de emergência. A Avenida Brasil, na altura de Irajá, foi interditada em ambos os sentidos devido a alagamentos, e a interdição se estendeu até as 8h20 da manhã de domingo.

Em Niterói, cidade da Região Metropolitana, foi decretado alerta máximo às 2h15 e sirenes foram acionadas em oito comunidades. A Defesa Civil recomendou que os moradores evitassem deslocamentos na cidade.

Os Bombeiros atenderam mais de 150 ocorrências em todo o Estado até às 7h05. Há registros de busca por uma mulher que desapareceu após um carro cair no Rio Botas, em Belford Roxo, e por um homem que teria sido soterrado na rua Moraes de Pinheiro, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte.

O prefeito Eduardo Paes recomendou em sua conta no X (antigo Twitter) que a população evite a Avenida Brasil e a Zona Norte da cidade no início da manhã. Uma base operacional da Prefeitura foi montada na Pavuna, na Zona Norte, para lidar com as operações emergenciais.

Na Zona Norte, a estação meteorológica de Anchieta registrou acumulado de 259,2 milímetros de chuva em 24 horas, o recorde em toda a série histórica do Sistema Alerta Rio. Outros bairros da Zona Norte, como Pavuna, Acari, Madureira e Irajá também apresentaram altos índices pluviométricos, e os rios Pavuna, Acari, Quitungo e Cachorros extravasaram.

Devido aos alagamentos na Avenida Brasil, mais de 10 linhas de ônibus estão fora de circulação e quatro estações da linha 2 do Metrô foram temporariamente fechadas na manhã deste domingo.

A previsão para este domingo (14) é de chuva, de fraca a moderada, e céu predominantemente nublado. Recomenda-se que a população adie compromissos, permaneça em local seguro, só se desloque em caso de extrema necessidade e ofereça abrigo a amigos e familiares.