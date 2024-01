Belém e Região Norte recebem alerta de chuvas intensas neste final de semana

O clima na Região Norte do Brasil está sendo impactado pelo ar quente e úmido sobre a área, associado às áreas de instabilidade da Zona de Convergência Intertropical, resultando na disseminação de nuvens carregadas em todos os estados. Além do alerta para o clima de chuva, Belém, recebe alerta para temporais com raios e rajadas de vento entre 71km/h e 90km/h.

VEJA MAIS

Neste sábado (13), em regiões como Acre, Rondônia, sul do Pará, Roraima, centro-oeste do Amapá, sul e leste do Tocantins e sul do Amazonas, a maior parte do dia é marcada pela presença do sol, enquanto as pancadas de chuva acompanhadas por raios ocorrem, predominantemente, nas tardes e noites neste final de semana.

Nas demais áreas da Região Norte, a atmosfera permanece instável, com céu encoberto por nuvens e chuvas frequentes, intercaladas por períodos de sol. Em todos os estados, há o alerta para o risco de chuvas intensas. A dinâmica climática desta região ressalta a importância de monitoramento constante para mitigar eventuais impactos causados por essas condições climáticas.