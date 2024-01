Belém 408 anos: chuva marca presença no dia do aniversário da capital

A tradicional chuva de Belém marcou presença na manhã desta sexta-feira (12), dia em que a capital completa 408 anos. Por volta das 8h, quando estava encerrando a missa de aniversário na Catedral Metropolitana, o tempo começou a fechar na área do centro e em outros bairros. A programação oficial de celebração, no Complexo do Ver-o-Peso, atrasou alguns minutos enquanto a população aguardava a chuva diminuir.

Mesmo com o contratempo do clima, o cronograma seguiu na Praça do Relógio com um abraço simbólico em Belém pela comunidade evangélica, ato organizado pela igreja Assembleia de Deus. Os participantes se mobilizaram com sombrinhas.

Abraço da comunidade evangélica na Praça do Relógio (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Por volta das 10h, no momento dos parabéns e do corte do bolo, em frente ao Solar da Beira, mais sombrinhas, filas e expectativa para pegar uma fatia do doce sem se molhar.

Chuva não impediu distribuição de bolo no Complexo do Ver-o-Peso (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Alagamentos

A chuva também provocou alagamentos em alguns bairros. O trecho da Alcindo Cacela, entre a rua dos Mundurucus e rua dos Pariquis, foi tomado pela água. Por volta das 11h, o trânsito estava bastante lento no perímetro. Veículos e ciclistas tentaram disputar o pouco espaço e se arriscaram passando por dentro da água. A reportagem solicitou à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) nota de esclarecimento sobre o ponto de alagamento e aguarda retorno.

Galho de árvore

Em meio à chuva, por volta das 9h30, um galho de uma árvore desabou de dentro do Bosque Rodrigues Alves, ao lado da travessa Lomas Valentinas. A passagem de pedestres pela calçada foi obstruída e a situação exigiu atenção redobrada de condutores.

A tradicional chuva

Conhecida tradicionalmente como uma das características da capital paraense, a chuva, que tem aparecido nas últimas semanas em meio ao contexto de inverno amazônico, seguiu ao longo da manhã, em alguns momentos mais forte e, em outros, mais fraquinha.