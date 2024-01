Chuva em Belém: galho de árvore do Bosque Rodrigues Alves desaba na travessa Lomas Valentinas

Na manhã desta sexta-feira (12), aniversário de Belém, a capital amanheceu com chuva. Devido ao clima intenso, parte de uma árvore desabou na grade do Bosque Rodrigues Alves, na travessa Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco.

A queda do galho prejudicou parte do trânsito. Bloqueou a passagem da ciclofaixa, mas não prejudicou a passagem de veículos. Os pedestres andam na calçada com certa dificuldade, mas ainda conseguem transitar pelo local.

Em nota divulgada no início da tarde desta sexta, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que uma equipe de agentes de trânsito esteve no local para verificar a ocorrência, mas foi constatado que não oferece riscos ao trânsito, que está fluindo normalmente.

A reportagem solicitou uma nota de posicionamento à Semma, para que explicasse de que forma a secretaria deve trabalhar para resolver a queda da árvore. Assim que a resposta chegar, esse texto será atualizado.