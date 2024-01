Belém 408 anos: missa na Catedral Metropolitana dá início à celebração desta sexta (12)

A comemoração pelo aniversário de 408 anos de fundação de Belém começou, na manhã desta sexta-feira (12), com uma missa em ação de graças celebrada na Catedral Metropolitana de Belém, a igreja da Sé, com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues e demais autoridades municipais.

Logo após será dado um abraço pelos evangélicos da Assembleia de Deus à cidade, na praça do Relógio. É um momento de oração e gratidão. A partir das 9 horas, será a vez do parabéns, com a partilha do tradicional bolo de aniversário, em frente ao Solar da Beira, no complexo do Ver-o-Peso.

ANIVERSÁRIO DE BELÉM Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal

Em seguida, às 9h30, a comunidade dos povos tradicionais de matriz africana realizará a Benção das Águas, seguido da apresentação do grupo Carimbó Selvagem, encerrando a manhã ao som de nossos tambores ancestrais.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, contou que a celebração do aniversário da capital não ocorre só no dia 12, mas em todo o mês de janeiro. “É um mês de festa. Inicia com a missa. Teremos um ato da Assembleia de Deus na Praça do Relógio. Logo mais teremos oferendas às águas das comunidades afro-paraenses. Depois vamos cortar o bolo gigante feito pelas pessoas formadas no programa ‘Donas de Si’. E, no Ver-o-Peso também incluiremos mais 500 famílias no programa Bora Belém, que combate a fome. Depois teremos inaugurações na região do Tucunduba, na Passagem dos Milagres, na Terra Firme, e uma série de outras programações, incluindo a inauguração do Palácio Antônio Lemos. Ao final do dia, uma grande festa na Praça do Relógio com a Viviane Batidão e o Crocodilo”, afirmou.