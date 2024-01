Belém 408 anos: população recebe fatias do bolo mesmo com a chuva

Mesmo com a chuva, a população de Belém não deixou de pegar uma fatia do bolo de parabéns para a capital paraense, em comemoração aos 408 da "Cidade das Mangueiras". O bolo desta sexta-feira (12) tem uma receita especial: a foi feita com cumaru e o recheio de doce de leite e castanha do Pará. A decoração final foi feita com marshmallow de cupuaçu... Mais paraense impossível! Foram distribuídas mil fatias retiradas de 10 metros do bolo.

O autônomo Waldecy Bispo dos Santos Júnior, de 42 anos, conta que é sua primeira vez na programação do aniversário da cidade. “Consegui pegar um pedacinho do bolo. Vim com os meus dois netos (Jeferson e Fagner). A cidade é linda e histórica, temos que comemorar”, conta ele.

Diferente de Waldecy, a dona de casa Adnilza Mendonça, 50, sempre se planeja para participar das festividades do aniversário de Belém e se deliciar com o bolo disponibilizado à população. Ela conta que encheu a vasilha que trouxe de casa, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, e que vai compartilhar as fatias com os vizinhos. “Tem que vir todo ano enfrentar fila para comer do bom e do melhor. A vasilha que eu trouxe está cheia”, relata a estratégia de como conseguir pedaços do bolo.